Люди гуляють в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська міська рада підтримала нові назви для двох міських об’єктів. Безіменна зелена зона в Приморському районі отримала назву на честь захисників і захисниць неба. А в Київському районі перейменували провулок, увічнивши пам’ять відомої одеської науковиці, яка присвятила десятиліття роботі в університеті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Сквер Захисників і Захисниць неба

Депутати Одеської міської ради підтримали рішення про найменування безіменної зеленої зони на розі Фонтанської дороги та вулиці Валерія Самофалова в Приморському районі. Відтепер це сквер Захисників і Захисниць неба.

Площа нової зеленої зони становить 0,9355 га. Таким чином, у місті з’явився ще один сквер із назвою, присвяченою українським захисникам і захисницям.

Провулок Ірини Попової

Ще одне рішення стосується Київського району Одеси. Провулок Молокова перейменували на провулок Ірини Попової. За це проголосували депутати міської ради. Ірина Попова (1931–2008) була відомою українською вченою-філософинею, докторкою філософських наук, професоркою та громадською діячкою. Понад 50 років вона присвятила викладацькій і науковій роботі в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Науковиця зробила вагомий внесок у розвиток української соціології. Її підручники й досі використовують студенти для навчання.

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Ініціативу увічнити пам’ять Ірини Попової на мапі Одеси запропонувала Національна академія наук України. Її підтримала історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради. Також більшість учасників електронних консультацій із громадськістю висловилися на підтримку перейменування.

Перейменування в Одесі

Раніше, в Одесі також перейменували кілька вулиць на честь загиблих українських військових, а парк у центрі міста назвали на честь української поетеси. Зокрема, вулиця Чапаєва отримала ім’я В’ячеслава Кирилова, а Середня — Олександра Свіща. Обидва захисники загинули під час оборони України.

Крім того, у Київському районі об’єднали вулиці Сакко та Архітектора Дмитренка під однією назвою — вулиця Архітектора Дмитренка. Зміни відбулися за результатами громадського голосування, яке тривало з 1 травня до 1 липня. Водночас пропозиція назвати Канатний провулок на честь румунського поета Міхая Емінеску не набрала достатньої підтримки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вулицю Перепечка в Хаджибейському районі Одеси офіційно перейменували на вулицю Композитора Лятошинського. Відповідне рішення ухвалила Одеська міська рада.

Також Новини.LIVE писали, що у мікрорайоні Ближні Млини в Одесі перейменували одну з вулиць. Вона отримала ім’я композитора Михайла Вербицького, автора музики Державного Гімну України.