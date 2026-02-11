Перейменування Хаджибея в Одесу: що кажуть історики

Оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лютий 1795 року часто називають моментом появи назви Одеса в офіційних паперах. Вона згадується в акті про створення Вознесенського намісництва. Водночас історики підкреслюють, що цей документ не був актом перейменування Хаджибея. Жодного імператорського указу про зміну назви міста не існує.

Про це журналістам Новини.LIVE розровів доктор історичних наук Олександр Музичко.

Імперська назва

У документі про заснування Вознесенського намісництва назва Одеса з’являється вперше, однак поруч із нею прямо зазначено попередню назву — Хаджибей. Це, за словами істориків, свідчить про невизначений статус нової назви та її штучне походження. Олександр Музичко пояснює, що навіть у цьому акті немає чіткого рішення про перейменування.

"Навіть у цьому акті було написано: Одеса, кома, татарами іменуємо Хаджибей. Це свідчить про те, що вони самі розуміли — назва "Одеса" дуже штучна. І жодного документа, який би чітко засвідчував офіційне перейменування Хаджибея, в природі не існує", — зазначає історик.

Олександр Музичко про перейменування. Фото: Новини.LIVE

Відсутність формального рішення є ключовою для розуміння історії міста. Наприкінці XVIII століття Хаджибей уже існував як повноцінний населений пункт із власною історією та значенням. Імперська адміністрація не створювала місто заново, а лише намагалася переосмислити вже наявний простір.

Окремо Музичко звертає увагу на рескрипт Катерини ІІ до Хосе де Рібаса, який часто називають "доказом" заснування Одеси. За його словами, цей документ не містить жодної згадки про місто й не стосується питання перейменування.

"Цей рескрипт не має жодного відношення до заснування Одеси. Там навіть не згадується назва міста", — наголошує історик.

У результаті Хаджибей не зник миттєво з документів. Протягом певного часу обидві назви співіснували паралельно, що добре видно з офіційних джерел кінця XVIII століття. Саме це, за словами дослідників, і спростовує імперський міф про "заснування Одеси" в конкретну дату.

