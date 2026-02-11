Переименование Хаджибея в Одессу: что говорят историки

Оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Февраль 1795 года часто называют моментом появления названия Одесса в официальных бумагах. Оно упоминается в акте о создании Вознесенского наместничества. В то же время историки подчеркивают, что этот документ не был актом переименования Хаджибея. Никакого императорского указа об изменении названия города не существует.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал доктор исторических наук Александр Музычко.

Имперское название

В документе об учреждении Вознесенского наместничества название Одесса появляется впервые, однако рядом с ним прямо указано предыдущее название — Хаджибей. Это, по словам историков, свидетельствует о неопределенном статусе нового названия и его искусственном происхождении. Александр Музычко объясняет, что даже в этом акте нет четкого решения о переименовании.

"Даже в этом акте было написано: Одесса, запятая, татарами именуем Хаджибей. Это свидетельствует о том, что они сами понимали — название "Одесса" очень искусственное. И ни одного документа, который бы четко удостоверял официальное переименование Хаджибея, в природе не существует", — отмечает историк.

Отсутствие формального решения является ключевым для понимания истории города. В конце XVIII века Хаджибей уже существовал как полноценный населенный пункт с собственной историей и значением. Имперская администрация не создавала город заново, а лишь пыталась переосмыслить уже имеющееся пространство.

Отдельно Музычко обращает внимание на рескрипт Екатерины II к Хосе де Рибасу, который часто называют "доказательством" основания Одессы. По его словам, этот документ не содержит никакого упоминания о городе и не касается вопроса переименования.

"Этот рескрипт не имеет никакого отношения к основанию Одессы. Там даже не упоминается название города", — отмечает историк.

В результате Хаджибей не исчез мгновенно из документов. В течение определенного времени оба названия сосуществовали параллельно, что хорошо видно из официальных источников конца XVIII века. Именно это, по словам исследователей, и опровергает имперский миф об "основании Одессы" в конкретную дату.

