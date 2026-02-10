Оперный театр в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вопрос о том, с какого момента стоит вести историю Одессы, становится все более актуальным в научных кругах. Исследователи настаивают на необходимости разграничивать идеологические праздники и научно обоснованный подход к прошлому. В отличие от политических мифов, европейская традиция базирует возраст городов на первом письменном упоминании в исторических документах. Для Одессы такой точкой отсчета считают начало XV века, что полностью меняет представление о возрасте поселения.

Первые упоминания о городе

Специалист отмечает, что история как наука держится на фактах, а не на удобных политических легендах. Главным доказательством того, что город существовал задолго до Екатерины II, являются хроники знаменитого историка Яна Длугоша. В них зафиксировано, что поселение уже функционировало как важный торговый узел в 1415 году.

"Речь идет о 19 мая 1415 года в хронике знаменитого историка Яна Длугоша о Качубиеве, — это считается определенное упоминание о том, что да, это здесь уже был город, потому что отправляли из Качубиева в Константинополь, то есть столицу на тот момент еще действующей Византийской империи", — отмечает Музычко.

Этот факт подтверждает, что на месте современной Одессы существовало городское поселение с развитой логистикой. Такой подход не является уникальным — аналогичным образом определяли возраст Львова и большинства крупных городов Европы.

Научное обоснование даты

История как дисциплина опирается на документы, а не на удобные политические решения о "переименовании" или "основании" в 1794 году. Историк утверждает, что история города была непрерывной, несмотря на смену названий или государственную принадлежность территорий.

"Здесь, следует принимать во внимание главный показатель — письменные упоминания, именно с этой даты и должен браться расчет происхождения города. Однозначно это дата 19 мая 1415 года. Более того, сейчас есть уже и определенное движение, причем достаточно давно, опять же, оно генетически связано с Александром Болдыревым", — отметил историк.

Миф об основании

Миф о том, что Одесса появилась на пустом месте в 1794 году, постепенно теряет научную основу. Признание даты 1415 года не отрицает более поздних этапов развития города, однако позволяет выйти за пределы имперских нарративов. Использование проверенного письменного упоминания позволяет вернуть городу его настоящую, многослойную историю, которая началась за сотни лет до появления здесь российской администрации. Это создает надежный фундамент для изучения прошлого региона без идеологических искажений.

