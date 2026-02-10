Справжня дата заснування Одеси: чому історики обирають 1415 рік

Оперний театр в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Питання про те, з якого моменту варто вести історію Одеси, стає дедалі актуальнішим у наукових колах. Дослідники наполягають на необхідності розмежовувати ідеологічні свята та науково обґрунтований підхід до минулого. На відміну від політичних міфів, європейська традиція базує вік міст на першій писемній згадці в історичних документах. Для Одеси такою точкою відліку вважають початок XV століття, що повністю змінює уявлення про вік поселення.

Про це журналістам Новини.LIVE розровів доктор історичних наук Олександр Музичко.

Перші згадки про місто

Фахівець наголошує, що історія як наука тримається на фактах, а не на зручних політичних легендах. Головним доказом того, що місто існувало задовго до Катерини II, є хроніки знаменитого історика Яна Длугоша. У них зафіксовано, що поселення вже функціонувало як важливий торговельний вузол у 1415 році.

"Йдеться про 19 травня 1415 року в хроніці знаменитого історика Яна Длугоша про Качубіїв, — це вважається певна згадка про те, що так, це тут вже було місто, тому що відправляли з Качубіїв до Константинополя, тобто столиці на той момент ще чинної Візантійської імперії", — зазначає Музичко.

Історик Олександр Музичко. Фото: Новини.LIVE

Цей факт підтверджує, що на місці сучасної Одеси існувало міське поселення з розвиненою логістикою. Такий підхід не є унікальним — аналогічним чином визначали вік Львова та більшості великих міст Європи.

Наукове обґрунтування дати

Історія як дисципліна спирається на документи, а не на зручні політичні рішення про "перейменування" чи "заснування" у 1794 році. Історик стверджує, що історія міста була безперервною, попри зміну назв чи державну приналежність територій.

"Тут, варто брати до уваги головний показник — письмові згадки, саме з цієї дати і має братися розрахунок походження міста. Однозначно це дата 19 травня 1415 року. Ба більше, зараз є вже і певний рух, причому достатньо давно, знову ж таки, він генетично пов’язаний з Олександром Болдирєвим", — зазначив історик.

Міф про заснування

Міф про те, що Одеса з'явилася на порожньому місці у 1794 році, поступово втрачає наукове підґрунтя. Визнання дати 1415 року не заперечує пізніших етапів розвитку міста, проте дає змогу вийти за межі імперських наративів. Використання перевіреної писемної згадки дозволяє повернути місту його справжню, багатошарову історію, яка почалася за сотні років до появи тут російської адміністрації. Це створює надійний фундамент для вивчення минулого регіону без ідеологічних викривлень.

