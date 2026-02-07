Хаджибей или Одесса - что на самом деле известно о переименовании города

Оперный театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Вопрос даты основания Одессы и ее переименования из Хаджибея остается одним из самых мифологизированных в городской истории. В течение десятилетий официальный нарратив опирался на 2 сентября 1794 года как "день рождения" города, однако современная историческая наука все увереннее отходит от этой даты. В то же время появляется и другая спорная дата, 7 февраля 1795 года, как переименование Хаджибея в Одессу.

Какую дату следует считать правильной и какой именно смысл они несут журналисты Новини.LIVE разбирались вместе с доктором исторических наук Александром Музычко.

Переименование Хаджибея в Одессу

Февраль 1795 года часто упоминают в контексте появления названия Одесса в официальных документах. Речь идет об упоминании в акте об учреждении Вознесенского наместничества, где впервые фигурирует это название. В то же время, как отмечают историки, этот документ нельзя считать актом переименования Хаджибея. Он не содержал ни одного императорского указа или административного решения об изменении названия населенного пункта. Более того — сам текст документа оставляет пространство для сомнений относительно статуса нового названия.

"Даже в этом акте было написано: Одесса, запятая, татарами именуем Хаджибей. Это свидетельствует, что они сами понимали — название "Одесса" очень искусственное, очень странное. И в этом акте вообще не понятно, откуда оно берется. Судя по всему, можно сказать, что оно где-то появляется именно в этот период, но ни одного документа, который бы четко свидетельствовал, что Хаджибей по приказу императора или губернатора официально переименовывается в Одессу, в природе не существует", — объясняет доктор исторических наук Александр Музычко.

Доктор исторических наук Александр Музычко о переименовании. Фото: Новини.LIVE

Это отсутствие формализованного решения является принципиально важным для понимания истории города. Оно свидетельствует не только об искусственности имперского нарратива, но и о том, как именно воспринимался Хаджибей в конце XVIII века. Город уже существовал как сформированный населенный пункт с собственной историей, функциями и географическим значением. После чего была создана еще одна искусственная дата, которая десятилетиями воспроизводилась в учебниках, юбилейных материалах и городских празднованиях. Однако ни одного аутентичного документа, который бы подтверждал основание Одессы 2 сентября 1794 года, не существует. Отдельное внимание Александр Музычко обращает на так называемый рескрипт Екатерины II к Хосе де Рибасу, который часто подается как "доказательство" основания Одессы. По его словам, этот документ не только не содержит упоминания о городе, но и вообще не касается вопроса переименования Хаджибея.

"Также очень важно то, что документ, который был датирован - рескрипт Екатерины II к Хосе де Рибасу, еще раньше, которым часто размахивали, что это основание Одессы, тоже является абсолютно фейковым, потому что там даже упоминания не было об Одессе. Все эти документы, они подтверждают очень важный факт: даже современники осознавали Хаджибей как, по сути, часть истории Одессы, абсолютно органично", — отмечает историк.

Картина Геннадия Ладыженского "Хаджибей". Фото: uk.wikipedia.org

Таким образом, имперская администрация не "создавала" город с нуля, а скорее пыталась переосмыслить уже существующее пространство. Хаджибей не исчезал мгновенно — он еще долгое время сосуществовал в документах рядом с новым названием. Это хорошо видно из официальных источников конца XVIII века. Один из таких документов датируется февралем 1795 года и касается создания Вознесенского наместничества. Именно там впервые появляется название Одесса, однако и в этом случае речь не идет о формальном переименовании.

Реальная история Одессы

Отдельная часть дискуссии касается вопроса: с какой даты вообще стоит вести отсчет истории Одессы. Историки отмечают, здесь важно четко различать условную юбилейную дату и научный подход к прошлому города. Большинство европейских городов опираются не на археологические находки, а на первое письменное упоминание.

"Речь идет о 19 мая 1415 года в хронике знаменитого историка Яна Длугоша о Качубиев, — это считается определенное упоминание, что да, это уже был здесь город, потому что отправляли из Качубиев в Константинополь, то есть столицу на тот момент еще действующей Византийской империи", — говорит эксперт.

Карта старого города. Фото: uk.wikipedia.org

Это упоминание, не означает момента основания, но фиксирует факт существования городского поселения. Аналогичный подход применяется и ко Львову, и ко многим другим городам Европы. История как наука основывается прежде всего на письменных источниках, а не на удобных политических легендах. Таким образом, миф об "основании Одессы" или "переименовании" в 1794 году постепенно теряет научную основу. Зато все четче вырисовывается непрерывная история города, которая начинается задолго до российского имперского присутствия.

Поселение на месте Одессы

Попытки привязать историю города исключительно к XVIII веку методологически ошибочны. Юг Украины издавна был пространством пересечения культур, народов и цивилизаций. Эти земли никогда не были "пустыми" или "ничейными", как это часто пытались подать имперские и советские нарративы. Наоборот — здесь формировался сложный исторический ландшафт задолго до появления российской администрации. И именно этот контекст является ключевым для понимания истоков Одессы. В античный период здесь были греческие поселения, еще раньше — кочевые и полукочевые культуры, а в эпоху энеолита — известная усатовская культура, которую исследователи считают продолжением или региональным вариантом трипольской цивилизации. Некоторые из этих поселений археологи называют протогородами, а иногда — полноценными городами по уровню организации.

"Письменное упоминание о Хаджибее 1415 года, оно не перечеркивает все, что было до этого, очевидно. Оно просто показывает, что именно XV-XVI век, то есть период Великого княжества Литовского, — это очень важный этап. И, в том числе потому, что на историческую арену выходит украинское казачество, выходят, собственно, украинцы, уже полноценно сформированные", — подчеркнул доктор исторических наук Александр Музычко.

Люди на площади. Фото: Одесская жизнь

Этот период, принципиально важный, ведь именно тогда юг начинает четко входить в украинское историческое пространство. Речь идет не только о военном присутствии, но и о социально-экономических процессах, переселении и формировании локальных сообществ. Украинское население не "появляется" здесь в XVIII веке — оно уже является частью региона значительно раньше.

Одесса в Советском Союзе

Отдельный блок касается того, как историю Одессы пытались переосмыслить уже в российский имперский, а затем — в советский период. Обе системы имели собственные идеологические интересы, но ни одна из них не была заинтересована в полноценном признании украинского фактора. Российская империя стремилась сделать из Одессы "русский город", однако эта политика фактически потерпела поражение. Уже в конце XIX века в самой империи звучали жалобы на то, что Одесса не соответствует представлениям о "русском городе". Город оставался многонациональным, многоязычным и открытым — с мощным присутствием украинцев, евреев, греков и других сообществ. В советский период ситуация приобрела новые оттенки.

"В Советском Союзе не любили царей, не любили Екатерину, и поэтому в этом смысле появилась лазейка для того, чтобы утверждать и признавать, что украинцы приняли участие в основании Одессы. Но это делалось очень осторожно. Например, в Краеведческом музее не было большого зала, посвященного периоду до XVIII века", — отметил историк.

Приморский бульвар во времена Советского Союза. Фото: Южный Курьер

Советская историография, по словам историка, сосредотачивалась преимущественно на классовой борьбе, сознательно преуменьшая национальный фактор. И российско-имперская, и советская концепции по сути игнорировали украинский взгляд на историю города. В то же время именно советское признание Хаджибея как важной крепости и исторического пункта позволило в 1990-х годах украинским историкам и общественным деятелям начать формировать собственную, украинскую концепцию истории Одессы.

Дата основания Одессы

Возвращаясь к вопросу даты, с которой следует вести отсчет истории Одессы. Речь идет не о "дне рождения" в праздничном смысле, а о научной опоре. То, здесь, следует принимать во внимание главный показатель — письменные упоминания, именно с этой даты и должен браться расчет происхождения города.

"Однозначно это дата 19 мая 1415 года. Более того, сейчас есть уже и определенное движение, причем достаточно давно, опять, оно генетически связано с Александром Болдыревым", — подытожил доктор исторических наук Александр Музычко.

Доктор исторических наук Александр Музычко о дате основания Одессы. Фото: Новини.LIVE

Эта дата все чаще звучит в профессиональных дискуссиях как первое зафиксированное письменное упоминание о городе. Она не отрицает более ранние исторические пласты, но дает четкую и проверенную точку отсчета. Именно такой подход, позволяет выйти из плена имперских мифов и вернуть Одессе ее настоящую, многослойную историю.

