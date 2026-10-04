Вулиці-дублери та зниклі адреси: в Одесі виявили проблему з реєстрами

Жінчи вивчають документи. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі топонімічна комісія взялася за проблемні назви вулиць, через які містяни стикаються з плутаниною у реєстрах та оформленні нерухомості. Частину топонімів вирішили унормувати, питання щодо інших відклали, а одну зупинку в Аркадії погодилися перейменувати. Далі рішення розгляне міськрада.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання історико-топонімічної комісії Одеської міської ради.

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Вулиця Вернадського в Одесі

Одним із найбільших питань стало перейменування частини вулиці Вернадського у Київському районі. Ділянку від мікрорайону Вузівський до вулиці Драгоманова запропонували назвати на честь полковника Олександра Гостіщева, командира штурмового полку "Цунамі". Раніше комісія вже погодила необхідність увічнити його ім'я в одному з одеських топонімів. Вибір саме цієї частини Вернадського пов'язаний не лише з вшануванням полеглого Героя. З'ясувалося, що на вулиці фактично існують дві окремі ділянки з однаковою нумерацією будинків. Через дублювання адрес власники нерухомості мають проблеми під час продажу, дарування чи оформлення спадщини. Плутанина виникає навіть під час виклику екстрених служб.

Однак під час засідання з'явилася інша пропозиція. Цю частину Вернадського запропонували назвати на честь Сергія Тетюхіна, а для вшанування Олександра Гостіщева розглянути так звану 13-ту лінію трамвая біля вулиці Академіка Корольова. Проте проблема в тому, що такого топоніма юридично не існує: це міжквартальний проїзд, і під час комісії з'ясувалося, що розташовані там будинки мають адреси на Академіка Корольова або Небесної Сотні. У результаті остаточної назви для частини Вернадського комісія не обрала. Питання відправили на доопрацювання до наступного засідання.

Провулок Леваневського в Одесі

Інша проблема виникла з провулком Леваневського у Київському районі. Після російського удару мешканці цього району зіткнулися з труднощами під час оформлення компенсацій за пошкоджене житло. Документи на нерухомість у людей є, однак самого провулка у Київському районі немає у словнику Державного реєстру речових прав. Натомість система підтягує інший об'єкт із такою самою колишньою назвою у Приморському районі міста. Щоб виправити ситуацію, комісія погодила перший крок: офіційно затвердити назву провулок Леваневського у Київському районі. Після проходження рішення через сесію топонім мають внести до реєстру, а вже потім зможуть розглядати його перейменування.

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Вулиця Юрія Яновського в Одесі

Ще одну невідповідність виявили з вулицею Третьою у Київському районі. Під час роботи з державними реєстрами з'ясувалося, що стара назва створює плутанину з іншими однойменними вулицями, які існували в різних районах Одеси. Після роботи з архівами та історичними картами районна адміністрація дійшла висновку, що вулиця Третя та вулиця Юрія Яновського у Київському районі є одним і тим самим об'єктом. Тому члени комісії наголосили, що йдеться не про нове перейменування, а про унормування вже наявної назви.

Комісія одноголосно підтримала пропозицію привести обидва топоніми до єдиної назви — вулиця Юрія Яновського.

Проблемні назви вулиць Одеси

Під час засідання з'ясувалося, що подібні випадки в Одесі не поодинокі. Є топоніми, які містяться в одному реєстрі, але відсутні в іншому, а також вулиці та провулки з однаковими назвами.

Серед прикладів назвали дві вулиці Горіхові та провулки Тупікові. Про існування одного з таких провулків у Київському районі посадовці дізналися після звернення власника нерухомості, який через дублювання адреси не міг зареєструвати своє право. При цьому людина мала документи і на будинок, і на земельну ділянку.

Київська районна адміністрація має підготувати перелік таких проблемних об'єктів. Надалі їх планують поступово звіряти з міськими документами та державними реєстрами.

Зупинка "Парк Аркадія" в Одесі

Окремо комісія розглянула назву трамвайної зупинки на Французькому бульварі, 40. Зараз вона називається "Санаторій Аркадія", однак санаторій уже має правонаступника — Український медичний центр реабілітації матері та дитини. Поруч розташований парк "Аркадія", який має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. Тому зупинку запропонували назвати на його честь. Члени комісії одноголосно підтримали нову назву — "Парк Аркадія".

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі запропонували змінити назви кількох міських вулиць. Зокрема, йшлося про провулок Молокова та вулицю Чапаєва.

Також Новини.LIVE повідомляли, що одеситам запропонували нові назви для чотирьох об'єктів топоніміки. Серед них вулиця Чапаєва, Канатний провулок, парк Космонавтів та Середня вулиця. Для визначення ставлення містян до запропонованих змін провели електронне обговорення.