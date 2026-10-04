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Главная Одесса Одесситы проживают по адресам, которых нет в реестрах: в чем проблема

Одесситы проживают по адресам, которых нет в реестрах: в чем проблема

Ua ru
4 октября 2026 17:26
Дублирующие улицы и исчезнувшие адреса: в Одессе выявили проблему с реестрами
Женщины изучают документы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе топонимическая комиссия занялась проблемными названиями улиц, из-за которых горожане сталкиваются с путаницей в реестрах и при оформлении недвижимости. Часть топонимов решили привести в соответствие с нормами, вопросы по остальным отложили, а одну остановку в Аркадии согласились переименовать. Далее решение рассмотрит горсовет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета.

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Улица Вернадского в Одессе

Одним из главных вопросов стало переименование части улицы Вернадского в Киевском районе. Участок от микрорайона Вузовский до улицы Драгоманова предложили назвать в честь полковника Александра Гостищева, командира штурмового полка "Цунами". Ранее комиссия уже одобрила необходимость увековечить его имя в одном из одесских топонимов. Выбор именно этого участка улицы Вернадского связан не только с чествованием погибшего Героя. Выяснилось, что на улице фактически существуют два отдельных участка с одинаковой нумерацией домов. Из-за дублирования адресов у владельцев недвижимости возникают проблемы при продаже, дарении или оформлении наследства. Путаница возникает даже при вызове экстренных служб.

Однако во время заседания прозвучало другое предложение. Эту часть улицы Вернадского предложили назвать в честь Сергея Тетюхина, а в честь Александра Гостищева рассмотреть так называемую 13-ю трамвайную линию возле улицы Академика Королева. Однако проблема в том, что такого топонима юридически не существует: это межквартальный проезд, и в ходе заседания комиссии выяснилось, что расположенные там дома имеют адреса на улице Академика Королева или Небесной Сотни. В результате комиссия не выбрала окончательное название для части улицы Вернадского. Вопрос отправили на доработку до следующего заседания.

Переулок Леваневского в Одессе

Другая проблема возникла с переулком Леваневского в Киевском районе. После российского удара жители этого района столкнулись с трудностями при оформлении компенсаций за поврежденное жилье. Документы на недвижимость у людей есть, однако самого переулка в Киевском районе нет в словаре Государственного реестра вещных прав. Вместо этого система подтягивает другой объект с таким же прежним названием в Приморском районе города. Чтобы исправить ситуацию, комиссия согласовала первый шаг: официально утвердить название "переулок Леваневского" в Киевском районе. После принятия решения на сессии топоним должны внести в реестр, а уже затем смогут рассматривать вопрос о его переименовании.

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Улица Юрия Яновского в Одессе

Еще одно несоответствие обнаружили в отношении улицы Третьей в Киевском районе. В ходе работы с государственными реестрами выяснилось, что старое название создает путаницу с другими одноименными улицами, которые существовали в разных районах Одессы. После работы с архивами и историческими картами районная администрация пришла к выводу, что Третья улица и улица Юрия Яновского в Киевском районе являются одним и тем же объектом. Поэтому члены комиссии подчеркнули, что речь идет не о новом переименовании, а об унификации уже существующего названия.

Комиссия единогласно поддержала предложение привести оба топонима к единому названию — улица Юрия Яновского.

Проблемные названия улиц Одессы

В ходе заседания выяснилось, что подобные случаи в Одессе не единичны. Есть топонимы, которые содержатся в одном реестре, но отсутствуют в другом, а также улицы и переулки с одинаковыми названиями. В качестве примеров назвали две улицы Гориховые и переулки Тупиковые. О существовании одного из таких переулков в Киевском районе чиновники узнали после обращения владельца недвижимости, который из-за дублирования адреса не мог зарегистрировать свое право. При этом у человека были документы и на дом, и на земельный участок.

Киевская районная администрация должна подготовить перечень таких проблемных объектов. В дальнейшем их планируют постепенно сверять с городскими документами и государственными реестрами.

Остановка "Парк Аркадия" в Одессе

Отдельно комиссия рассмотрела название трамвайной остановки на Французском бульваре, 40. Сейчас она называется "Санаторий Аркадия", однако у санатория уже есть правопреемник — Украинский медицинский центр реабилитации матери и ребенка. Рядом расположен парк "Аркадия", имеющий статус памятника садово-паркового искусства местного значения. Поэтому остановку предложили назвать в его честь. Члены комиссии единогласно поддержали новое название — "Парк Аркадия".

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе предложили изменить названия нескольких городских улиц. В частности, речь шла о переулке Молокова и улице Чапаева.

Также Новини.LIVE сообщали, что одесситам предложили новые названия для четырёх объектов топонимики. Среди них — улица Чапаева, Канатный переулок, парк Космонавтов и Средняя улица. Для определения отношения горожан к предложенным изменениям провели электронное обсуждение.

Одесса Одесская область улицы реестр Новости Одессы переименования
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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