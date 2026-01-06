Видео
Главная Одесса В Одессе появился пункт обогрева, где можно согреться и зарядится

В Одессе появился пункт обогрева, где можно согреться и зарядится

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 10:45
Пункт обогрева открыли в Одессе на Куликовом поле
Пункт обогрева в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессу надвигаются морозы, уже до конца недели синоптики прогнозируют минусовую температуру. Наиболее ощутимо это для людей без определенного места жительства, которым во время холодов негде укрыться. В связи с этим традиционно на Куликовом поле развернули круглосуточный пункт обогрева. Воспользоваться им могут все желающие.

Об этом сообщили на странице Одесского городского совета.

Читайте также:

Пункт обогрева

В этом году зима в декабре была относительно теплой сейчас по прогнозам синоптиков температура воздуха может опуститься до -11 градусов. Пункт обогрева на Куликовом поле станет островком помощи, где горожане смогут согреться и зарядить свои телефоны. Кроме этого, здесь можно будет так же выпить горячий чай. Под эти цели развернули палатку, в которой может поместиться до 110 человек.

Не забыли и о лицах без определенного места жительства. Вторая палатка рассчитана на 180 человек. Здесь бездомные кроме отдыха в тепле смогут поесть предусмотренные завтраки и ужины. Кроме этого, при необходимости им будет оказана первая медицинская помощь и консультация психолога.

В Одесі відкрили пункт обігріву
Пункт обогрева изнутри. Фото: Одесский городской совет

Работа пункта

Обе палатки будут работать круглосуточно на период морозов в Одессе. Поэтому обратиться за помощью смогут все желающие. Организован пункт Крестянской миссией "Новая жизнь" за свой счет.

Напомним, мы сообщали о том, что Укрзализныця создала специальные вагоны, которые помогут украинцам во время блэкаутов. Также мы писали о том, что одесские бизнесы могут получить компенсацию.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
