Пункт обогрева открыли в Одессе на Куликовом поле

Пункт обогрева в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессу надвигаются морозы, уже до конца недели синоптики прогнозируют минусовую температуру. Наиболее ощутимо это для людей без определенного места жительства, которым во время холодов негде укрыться. В связи с этим традиционно на Куликовом поле развернули круглосуточный пункт обогрева. Воспользоваться им могут все желающие.

Об этом сообщили на странице Одесского городского совета.

Пункт обогрева

В этом году зима в декабре была относительно теплой сейчас по прогнозам синоптиков температура воздуха может опуститься до -11 градусов. Пункт обогрева на Куликовом поле станет островком помощи, где горожане смогут согреться и зарядить свои телефоны. Кроме этого, здесь можно будет так же выпить горячий чай. Под эти цели развернули палатку, в которой может поместиться до 110 человек.

Не забыли и о лицах без определенного места жительства. Вторая палатка рассчитана на 180 человек. Здесь бездомные кроме отдыха в тепле смогут поесть предусмотренные завтраки и ужины. Кроме этого, при необходимости им будет оказана первая медицинская помощь и консультация психолога.

Пункт обогрева изнутри. Фото: Одесский городской совет

Работа пункта

Обе палатки будут работать круглосуточно на период морозов в Одессе. Поэтому обратиться за помощью смогут все желающие. Организован пункт Крестянской миссией "Новая жизнь" за свой счет.

