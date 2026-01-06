Пункт обігріву відкрили в Одесі на Куликовому полі

Пункт обігріву в Одесі. Фото: Одська міська рада

До Одеси насуваються морози, вже до кінця тижня синоптики прогнозують мінусову температуру. Найбільш відчутно це для людей без певного місця проживання, яким під час холодів нема де сховатися. У зв'язку із цим традиційно на Куликовому полі розгорнули цілодобовий пункт обігріву. Скористатися ним можуть усі охочі.

Про це повідомили на сторінці Одеської міської ради.

Пункт обігріву

Цього року зима у грудні була відносно теплою зараз за прогнозами синоптиків температура повітря може опуститися до -11 градусів. Пункт обігріву на Куликовому полі стане острівцем допомоги, де городяни матимуть змогу зігрітися та зарядити свої телефони. Крім цього, тут можна буде так само випити гарячий чай. Під ці цілі розгорнули намет, в якому може поміститися до 110 осіб.

Не забули і про осіб без певного місця проживання. Другий намет розрахований на 180 осіб. Тут безхатченки окрім відпочинку в теплі зможуть поїсти передбачені сніданки та вечері. Крім цього, за необхідності їм буде надано першу медичну допомогу та консультацію психолога.

Пункт обігріву з середини. Фото: Одеська міська рада

Робота пункту

Обидва намети працюватимуть цілодобово на період морозів в Одесі. Тож звернутися по допомогу зможуть усі охочі. Організовано пункт Хрестянської місією "Нове життя" власним коштом.

