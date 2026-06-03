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Главная Одесса В Одессе полицейским грозит срок: зарабатывали на уклонистах

В Одессе полицейским грозит срок: зарабатывали на уклонистах

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 11:03
В Одессе полицейским грозит срок: зарабатывали на уклонистах
Задержание патрульных. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе двое бывших правоохранителей зарабатывали на мобилизации. Патрульные останавливали водителей на дорогах и требовали деньги за то, чтобы не везти их в военкомат. Дельцы брали "дань" в долларах. Теперь вместо легких денег мужчин ждет скамья подсудимых и реальный срок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Схема на дорогах

Во время патрулирования по городу правоохранители останавливали автомобили и проверяли документы. Если выяснялось, что водитель подлежит мобилизации, ему сразу предлагали "решить вопрос". Полицейские обещали отпустить мужчину и не везти его в территориальный центр комплектования. За такую услугу просили от 2 тысяч долларов США, а финальная сумма зависела от кошелька водителя.

Задержание полицейских

Заработать миллионы патрульным не удалось. В феврале этого года работники ГБР вместе с СБУ задержали обоих дельцов "на горячем" — как раз во время получения очередной части денег. Из органов правопорядка их уже уволили с позором.

Что грозит

Работники ГБР завершили следствие и передали дело в суд. За взяточничество бывшим полицейским грозит суровое наказание — до 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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Другие схемы

Ранее в Одессе разоблачили преступную группу под руководством местного криминального авторитета, которая продавала фиктивные отсрочки и выезд за границу. Организаторы оформляли клиентам ненастоящее трудоустройство и командировки. Стоимость брони составляла до 8 тысяч долларов, выезда за границу - до 15 тысяч, а ежемесячное обслуживание схемы стоило 10 тысяч гривен. Полиция провела более 50 обысков в нескольких областях и изъяла деньги в иностранной и национальной валюте. Четырем участникам сообщили о подозрении, им грозит до 9 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в Хаджибейском районе водитель автомобиля пытался скрыться от патрульных после требования остановиться на блокпосту. Во время преследования мужчина нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других водителей и пешеходов.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе сотрудники ГБР разоблачили сотрудника Киевского РТЦК, которого подозревают в схеме заработка на военных в СЗЧ. По данным следствия, за 7,5 тысячи долларов он обещал перевод в другую часть, а впоследствии и помощь с оформлением "непригодности".

Одесса полиция задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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