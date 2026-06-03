В Одесі поліцейським загрожує термін: заробляли на ухилянтах

Затримання патрульних. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі двоє колишніх правоохоронців заробляли на мобілізації. Патрульні зупиняли водіїв на дорогах і вимагали гроші за те, щоб не везти їх до військкомату. Ділки брали "данину" в доларах. Тепер замість легких грошей на чоловіків чекає лава підсудних та реальний термін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Схема на дорогах

Під час патрулювання містом правоохоронці зупиняли автомобілі та перевіряли документи. Якщо з'ясовувалося, що водій підлягає мобілізації, йому одразу пропонували "вирішити питання". Поліцейські обіцяли відпустити чоловіка і не везти його до територіального центру комплектування. За таку послугу просили від 2 тисяч доларів США, а фінальна сума залежала від гаманця водія.

Затримання поліцейських

Заробити мільйони патрульним не вдалося. У лютому цього року працівники ДБР разом із СБУ затримали обох ділків "на гарячому" — якраз під час отримання чергової частини грошей. З органів правопорядку їх уже звільнили з ганьбою.

Що загрожує

Працівники ДБР завершили слідство і передало справу до суду. За хабарництво колишнім поліцейським загрожує суворе покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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Інші схеми

Раніше В Одесі викрили злочинну групу під керівництвом місцевого кримінального авторитета, яка продавала фіктивні відстрочки та виїзд за кордон. Організатори оформлювали клієнтам несправжнє працевлаштування та відрядження. Вартість броні становила до 8 тисяч доларів, виїзду за кордон — до 15 тисяч, а щомісячне обслуговування схеми коштувало 10 тисяч гривень. Поліція провела понад 50 обшуків у кількох областях та вилучила гроші в іноземній і національній валюті. Чотирьом учасникам повідомили про підозру, їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у Хаджибейському районі водій автомобіля намагався втекти від патрульних після вимоги зупинитися на блокпості. Під час переслідування чоловік порушував правила дорожнього руху та створював небезпеку для інших водіїв і пішоходів.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі працівники ДБР викрили співробітника Київського РТЦК, якого підозрюють у схемі заробітку на військових у СЗЧ. За даними слідства, за 7,5 тисячі доларів він обіцяв переведення до іншої частини, а згодом і допомогу з оформленням "непридатності".