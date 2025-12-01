Видео
Главная Одесса В Одессе посиделки переросли в поножовщину — последствия

В Одессе посиделки переросли в поножовщину — последствия

Дата публикации 1 декабря 2025 14:05
Нападение во дворе Одессы: подозреваемого задержали и взяли под стражу
Полицейский за компьютером. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина тяжело ранил знакомого прямо во дворе многоэтажки. Потерпевший получил около двух десятков ножевых ранений и чудом выжил. Злоумышленник пытался скрыться от ответственности, но его нашли в съемной квартире. Следователи уже объявили подозрение и добились ареста.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Всегда нападения

Происшествие произошло в одном из дворов Пересыпского района Одессы во время комендантского часа. Один из жителей дома увидел через окно человека, который лежал в крови, и сразу вызвал полицию и медиков. Врачи госпитализировали 37-летнего мужчину с многочисленными проникающими ранениями по всему телу.

Правоохранители выяснили, что той ночью потерпевший познакомился во дворе с 39-летним одесситом. Мужчины распивали алкоголь, между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе схватки старший достал нож и нанес оппоненту много ударов, после чего скрылся.

Чтобы скрыться, нападающий арендовал другое жилье, но полицейские быстро его разыскали. Выяснилось, что мужчина неоднократно судим за имущественные преступления и провел в тюрьме девять лет.

Что грозит

Во время обыска у него изъяли вероятное орудие преступления, которое передали на экспертизу. По собранным доказательствам фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. По действующему законодательству злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мы сообщали, что Трамп сделал резкое заявление после нападения на нацгвардейцев возле Белого Дома. Также мы писали, что в Одесской области полицейский штурмовой бригады избил подростка.

Одесса нападение полиция Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
