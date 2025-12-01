Напад у дворі Одеси: підозрюваного затримали та взяли під варту

В Одесі посиденьки переросли на різанину — наслідки
В Одесі чоловік тяжко поранив знайомого просто у дворі багатоповерхівки. Потерпілий отримав близько двох десятків ножових поранень і дивом вижив. Зловмисник намагався втекти від відповідальності, але його знайшли в орендованій квартирі. Слідчі вже оголосили підозру та домоглися арешту.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Дедалі нападу
Подія сталася в одному з дворів Пересипського району Одеси під час комендантської години. Один із мешканців будинку побачив через вікно людину, яка лежала в крові, й одразу викликав поліцію та медиків. Лікарі госпіталізували 37-річного чоловіка з численними проникаючими пораненнями по всьому тілу.
Правоохоронці з’ясували, що тієї ночі потерпілий познайомився у дворі з 39-річним одеситом. Чоловіки розпивали алкоголь, між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. У ході сутички старший дістав ніж і завдав опоненту багато ударів, після чого зник.
Щоб сховатись, нападник орендував інше житло, але поліцейські швидко його розшукали. З’ясувалося, що чоловік неодноразово судимий за майнові злочини та провів у в’язниці дев’ять років.
Що загрожує
Під час обшуку в нього вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке передали на експертизу. За зібраними доказами фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За чинним законодавством зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Трамп зробив різку заяву після нападу на нацгвардійців біля Білого Дому. Також ми писали, що на Одещині поліцейський штурмової бригади побив підлітка.
Читайте Новини.LIVE!