Напад у дворі Одеси: підозрюваного затримали та взяли під варту

В Одесі чоловік тяжко поранив знайомого просто у дворі багатоповерхівки. Потерпілий отримав близько двох десятків ножових поранень і дивом вижив. Зловмисник намагався втекти від відповідальності, але його знайшли в орендованій квартирі. Слідчі вже оголосили підозру та домоглися арешту.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Дедалі нападу

Подія сталася в одному з дворів Пересипського району Одеси під час комендантської години. Один із мешканців будинку побачив через вікно людину, яка лежала в крові, й одразу викликав поліцію та медиків. Лікарі госпіталізували 37-річного чоловіка з численними проникаючими пораненнями по всьому тілу.

Правоохоронці з’ясували, що тієї ночі потерпілий познайомився у дворі з 39-річним одеситом. Чоловіки розпивали алкоголь, між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. У ході сутички старший дістав ніж і завдав опоненту багато ударів, після чого зник.

Щоб сховатись, нападник орендував інше житло, але поліцейські швидко його розшукали. З’ясувалося, що чоловік неодноразово судимий за майнові злочини та провів у в’язниці дев’ять років.

Що загрожує

Під час обшуку в нього вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке передали на експертизу. За зібраними доказами фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За чинним законодавством зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

