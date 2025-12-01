Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі посиденьки переросли на різанину — наслідки

В Одесі посиденьки переросли на різанину — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:05
Напад у дворі Одеси: підозрюваного затримали та взяли під варту
Поліцейський за комп'ютером. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік тяжко поранив знайомого просто у дворі багатоповерхівки. Потерпілий отримав близько двох десятків ножових поранень і дивом вижив. Зловмисник намагався втекти від відповідальності, але його знайшли в орендованій квартирі. Слідчі вже оголосили підозру та домоглися арешту.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Дедалі нападу

Подія сталася в одному з дворів Пересипського району Одеси під час комендантської години. Один із мешканців будинку побачив через вікно людину, яка лежала в крові, й одразу викликав поліцію та медиків. Лікарі госпіталізували 37-річного чоловіка з численними проникаючими пораненнями по всьому тілу.

Правоохоронці з’ясували, що тієї ночі потерпілий познайомився у дворі з 39-річним одеситом. Чоловіки розпивали алкоголь, між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. У ході сутички старший дістав ніж і завдав опоненту багато ударів, після чого зник.

Щоб сховатись, нападник орендував інше житло, але поліцейські швидко його розшукали. З’ясувалося, що чоловік неодноразово судимий за майнові злочини та провів у в’язниці дев’ять років.

Що загрожує

Під час обшуку в нього вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке передали на експертизу. За зібраними доказами фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За чинним законодавством зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Трамп зробив різку заяву після нападу на нацгвардійців біля Білого Дому. Також ми писали, що на Одещині поліцейський штурмової бригади побив підлітка. 

Одеса напад поліція Одеська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації