Головна Одеса На Одещині поліцейський штурмової бригади побив підлітка — вирок

На Одещині поліцейський штурмової бригади побив підлітка — вирок

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 01:54
Оновлено: 13:25
Вирок капралу "Люті" за побиття підлітка на Одещині
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині капрал спецпідрозділу "Лють" став фігурантом кримінальної справи через напад на підлітка за напис на футболці. Суд визнав поліцейського винним у перевищенні повноважень, але замість реального строку дав йому іспитовий. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Поліцейський напав на підлітка

З документів відомо, що капрал поліції 31 липня 2024 року перебував удома в стані алкогольного сп’яніння. Повз його будинок проходила компанія з чотирьох підлітків. Один із них був у футболці із символікою гурту Nirvana — саме через цей принт між поліцейським і хлопцем спершу виникла суперечка, яка швидко переросла у бійку. 

За матеріалами справи, поліцейський кілька разів ударив хлопця кулаком в обличчя. Підліток отримав синець у ділянці носа та під оком — ці травми кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Яке покарання за побиття

Суд визнав капрала винним і призначив 4 роки позбавлення волі та 1 рік заборони обіймати посади в органах влади й місцевого самоврядування, пов’язані з вихованням неповнолітніх. Однак від реального відбування покарання його звільнили з випробуванням на 1 рік. Також нападник протягом 20 місяців має виплатити 80 000 грн та покрити витрати на лікування постраждалого.

Нагадаємо, на Одещині суд покарав чоловіка, який відмовився йти до війська через релігійні переконання. Також ми писали, що на депутата депутат з Одещини, який "забув" про будинки, квартиру, кілька автівок і сотні тисяч гривень доходів в декларації, відкрили кримінальну справу.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
