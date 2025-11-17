Вирок капралу "Люті" за побиття підлітка на Одещині

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині капрал спецпідрозділу "Лють" став фігурантом кримінальної справи через напад на підлітка за напис на футболці. Суд визнав поліцейського винним у перевищенні повноважень, але замість реального строку дав йому іспитовий.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Поліцейський напав на підлітка

З документів відомо, що капрал поліції 31 липня 2024 року перебував удома в стані алкогольного сп’яніння. Повз його будинок проходила компанія з чотирьох підлітків. Один із них був у футболці із символікою гурту Nirvana — саме через цей принт між поліцейським і хлопцем спершу виникла суперечка, яка швидко переросла у бійку.

За матеріалами справи, поліцейський кілька разів ударив хлопця кулаком в обличчя. Підліток отримав синець у ділянці носа та під оком — ці травми кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Яке покарання за побиття

Суд визнав капрала винним і призначив 4 роки позбавлення волі та 1 рік заборони обіймати посади в органах влади й місцевого самоврядування, пов’язані з вихованням неповнолітніх. Однак від реального відбування покарання його звільнили з випробуванням на 1 рік. Також нападник протягом 20 місяців має виплатити 80 000 грн та покрити витрати на лікування постраждалого.

