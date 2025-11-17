Приговор капралу "Люти" за избиение подростка в Одесской области

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области капрал спецподразделения "Лють" стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на подростка за надпись на футболке. Суд признал полицейского виновным в превышении полномочий, но вместо реального срока дал ему испытательный.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Полицейский напал на подростка

Из документов известно, что капрал полиции 31 июля 2024 года находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Мимо его дома проходила компания из четырех подростков. Один из них был в футболке с символикой группы Nirvana — именно из-за этого принта между полицейским и парнем сначала возник спор, который быстро перерос в драку.

По материалам дела, полицейский несколько раз ударил парня кулаком в лицо. Подросток получил синяк в области носа и под глазом — эти травмы квалифицировали как легкие телесные повреждения.

Какое наказание за избиение

Суд признал капрала виновным и назначил 4 года лишения свободы и 1 год запрета занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с воспитанием несовершеннолетних. Однако от реального отбывания наказания его освободили с испытанием на 1 год. Также нападающий в течение 20 месяцев должен выплатить 80 000 грн и покрыть расходы на лечение пострадавшего.

