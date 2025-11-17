Видео
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
На Одесчине военный штурмовой бригады избил подростка — наказание

На Одесчине военный штурмовой бригады избил подростка — наказание

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 01:54
обновлено: 08:20
Приговор капралу "Люти" за избиение подростка в Одесской области
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области капрал спецподразделения "Лють" стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на подростка за надпись на футболке. Суд признал полицейского виновным в превышении полномочий, но вместо реального срока дал ему испытательный.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Полицейский напал на подростка

Из документов известно, что капрал полиции 31 июля 2024 года находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Мимо его дома проходила компания из четырех подростков. Один из них был в футболке с символикой группы Nirvana — именно из-за этого принта между полицейским и парнем сначала возник спор, который быстро перерос в драку.

По материалам дела, полицейский несколько раз ударил парня кулаком в лицо. Подросток получил синяк в области носа и под глазом — эти травмы квалифицировали как легкие телесные повреждения.

Какое наказание за избиение

Суд признал капрала виновным и назначил 4 года лишения свободы и 1 год запрета занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с воспитанием несовершеннолетних. Однако от реального отбывания наказания его освободили с испытанием на 1 год. Также нападающий в течение 20 месяцев должен выплатить 80 000 грн и покрыть расходы на лечение пострадавшего.

Напомним, в Одесской области суд наказал мужчину, который отказался идти в армию из-за религиозных убеждений. Также мы писали, что на депутата депутат из Одесской области, который "забыл" о домах, квартире, нескольких автомобилях и сотнях тысяч гривен доходов в декларации, открыли уголовное дело.

Одесса подростки избиение Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
