Видео

В Одессе прогремели мощные взрывы: угроза ракет

В Одессе прогремели мощные взрывы: угроза ракет

Дата публикации 2 апреля 2026 14:45
В Одессе прогремел мощный взрыв: угроза ракет
Дым в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

Сейчас, 2 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Россия атакует ракетами с Черного моря. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі
Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 2 апреля, в Одессе раздаются взрывы. Воздушные силы сообщали о ракете из Черного моря в направлении Одессы. Мониторинговые каналы сообщали о Х-31П в сторону города. Перед этим была объявлена тревога из-за разведчика, который мониторил ситуацию у побережья областного центра. Впоследствии раздался повторный взрыв, от второй скоростной цели. Информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черном море сейчас не видно российских кораблей, но опасность никуда не делась. Враг изменил тактику и активнее применяет авиацию и дроны. Несмотря на отражение атак — ситуация остается напряженной.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 2 апреля, Одесская область снова оказалась под атакой дронов. Удар пришелся по портовой инфраструктуре. Также зафиксированы разрушения жилых домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
