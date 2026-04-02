В Одесі пролунав потужний вибух: загроза ракет

Зараз, 2 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Росія атакує ракетами з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 2 квітня, в Одесі лунають вибухи. Повітряні сили повідомляли про ракету з Чорного моря у напрямку Одеси. Моніторингові канали повідомляли про Х-31П у бік міста. Перед цим була оголошена тривога через розвідник, який моніторив ситуацію біля узбережжя обласного центру. Згодом пролунав повторний вибух, від другої швидкісної цілі. Інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорному морі зараз не видно російських кораблів, але небезпека нікуди не поділася. Ворог змінив тактику і активніше застосовує авіацію та дрони. Попри відбиття атак — ситуація залишається напруженою.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 2 квітня, Одещина знову опинилася під атакою дронів. Удар прийшовся по портовій інфраструктурі. Також зафіксовано руйнування житлових будинків. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.