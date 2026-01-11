Взрывы в Одессе 11 января из-за дронов

В Одессе прогремели взрывы
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, поздно вечером 11 января. В направлении города была зафиксирована целая группа ударных беспилотников россиян.
Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ГВА Сергей Лысак и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Одессе 11 января поздно вечером
"В городе шумно! Находитесь в безопасных местах", — написал Лысак в 23:23.
Согласно местным пабликам, после этого была слышна еще серия взрывов.
Перед этим военные информировали, что в Николаевской области были зафиксированы российские дроны, которые держали курс на Одесскую область.
Уже в момент взрывов в Воздушных силах сообщили, что в акватории Черного моря целая группа беспилотников, которые летят на курсом на Одессу.
Через несколько минут после взрывов глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже написал, чтобы жители Одессы и района были в укрытие, поскольку существует угроза применения дронов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:34 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что утром, 10 января, в Одессе тоже были слышны взрывы. Город в очередной раз был под атакой дронов.
Также мы писали, что взрывы в Одессе раздавались днем, 9 января. Враг тогда тоже пытался осуществить атаку беспилотниками.
