Взрывы в Одессе 11 января из-за дронов

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, поздно вечером 11 января. В направлении города была зафиксирована целая группа ударных беспилотников россиян.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ГВА Сергей Лысак и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Одессе 11 января поздно вечером

"В городе шумно! Находитесь в безопасных местах", — написал Лысак в 23:23.

Согласно местным пабликам, после этого была слышна еще серия взрывов.

Перед этим военные информировали, что в Николаевской области были зафиксированы российские дроны, которые держали курс на Одесскую область.

Уже в момент взрывов в Воздушных силах сообщили, что в акватории Черного моря целая группа беспилотников, которые летят на курсом на Одессу.

Через несколько минут после взрывов глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже написал, чтобы жители Одессы и района были в укрытие, поскольку существует угроза применения дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:34 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что утром, 10 января, в Одессе тоже были слышны взрывы. Город в очередной раз был под атакой дронов.

Также мы писали, что взрывы в Одессе раздавались днем, 9 января. Враг тогда тоже пытался осуществить атаку беспилотниками.