Вибухи в Одесі 11 січня через дрони

В Одесі пролунали вибухи
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 11 січня. В напрямку міста було зафіксовано цілу групу ударних безпілотників росіян.
Про це у Telegram повідомляє глава Одеської МВА Сергій Лисак та канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Одесі 11 січня пізно ввечері
"В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — написав Лисак о 23:23.
Згідно місцевих пабліків, після цього було чути ще серію вибухів.
Перед цим військові інформували, що у Миколаївській області були зафіксовані російські дрони, які тримали курс на Одеську область.
Вже у момент вибухів у Повітряних силах повідомили, що в акваторії Чорного моря ціла група безпілотників, які летять на курсом на Одесу.
Через кілька хвилин після вибухів глава Одеської ОВА Олег Кіпер теж написав, щоб мешканці Одеси та району були в укриття, оскільки Існує загроза застосування дронів.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:34 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що зранку, 10 січня, в Одесі теж було чути вибухи. Місто вчергове було під атакою дронів.
Також ми писали, що вибухи в Одесі лунали вдень, 9 січня. Ворог тоді теж намагався здійснити атаку безпілотниками.
