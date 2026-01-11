Відео
Україна
Головна Одеса В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 23:34
Вибухи в Одесі 11 січня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, пізно ввечері 11 січня. В напрямку міста було зафіксовано цілу групу ударних безпілотників росіян.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської МВА Сергій Лисак та канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі 11 січня пізно ввечері

"В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — написав Лисак о 23:23.

Згідно місцевих пабліків, після цього було чути ще серію вибухів.

Перед цим військові інформували, що у Миколаївській області були зафіксовані російські дрони, які тримали курс на Одеську область.

Вже у момент вибухів у Повітряних силах повідомили, що в акваторії Чорного моря ціла група безпілотників, які летять на курсом на Одесу.

Через кілька хвилин після вибухів глава Одеської ОВА Олег Кіпер теж написав, щоб мешканці Одеси та району були в укриття, оскільки Існує загроза застосування дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:34 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Одеса під ударом дронів 11 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що зранку, 10 січня, в Одесі теж було чути вибухи. Місто вчергове було під атакою дронів.

Також ми писали, що вибухи в Одесі лунали вдень, 9 січня. Ворог тоді теж намагався здійснити атаку безпілотниками.

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
