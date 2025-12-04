Взрывы в Одессе ночью 4 декабря — что известно об атаке БпЛА

Срочная новость

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, ночью в четверг, 4 декабря. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Что известно о ночных взрывах в Одессе 4 декабря

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:15. По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 00:05 БпЛА на Николаевщине летели в направлении Березанки курсом на Одесскую область. В 00:15 стало известно, что дроны в Одесской области летят на запад, а в 00:20 военные предупредили, что беспилотники сменили курс на Одессу.

Новость дополняется