Взрывы в Одессе ночью 4 декабря — что известно об атаке БпЛА

В Одессе прогремели взрывы — что известно об обстреле
Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 00:45
Срочная новость
Взрывы прогремели в Одессе сейчас, ночью в четверг, 4 декабря. В Одесской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о ночных взрывах в Одессе 4 декабря
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:15. По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 00:05 БпЛА на Николаевщине летели в направлении Березанки курсом на Одесскую область. В 00:15 стало известно, что дроны в Одесской области летят на запад, а в 00:20 военные предупредили, что беспилотники сменили курс на Одессу.
