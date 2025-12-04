Вибухи в Одесі вночі 4 грудня — що відомо про атаку БпЛА

В Одесі прогриміли вибухи — що відомо про обстріл
Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 00:45
Термінова новина
Вибухи пролунали в Одесі зараз, уночі в четвер, 4 грудня. В Одеській області триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Реклама
Читайте також:
Що відомо про нічні вибухи в Одесі 4 грудня
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:15. За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 00:05 БпЛА на Миколаївщині летіли в напрямку Березанки курсом на Одещину. О 00:15 стало відомо, що дрони на Одещині летять на захід, а о 00:20 військові попередили, що безпілотники змінили курс на Одесу.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама