Вибухи в Одесі вночі 4 грудня — що відомо про атаку БпЛА

Термінова новина

Вибухи пролунали в Одесі зараз, уночі в четвер, 4 грудня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Що відомо про нічні вибухи в Одесі 4 грудня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:15. За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 00:05 БпЛА на Миколаївщині летіли в напрямку Березанки курсом на Одещину. О 00:15 стало відомо, що дрони на Одещині летять на захід, а о 00:20 військові попередили, що безпілотники змінили курс на Одесу.

Новина доповнюється