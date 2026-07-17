Утром 17 июля 2026 года в Одессе раздались взрывы

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: EPA/UPG

Взрывы прогремели в Одессе сегодня утром, в пятницу, 17 июля. В Одесском районе продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за ракетной угрозы.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении ракет в направлении города, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе утром 17 июля

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 04:53. Воздушные Силы ВС Украины сообщили об активности тактической авиации на южном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. В 05:07 военные сообщили, что на Одессу или Черноморское летит крылатая авиационная ракета (КАР), в 05:09 — призвали всех, кто находится в Одессе, пройти в укрытие. В 05:18 снова зафиксировали КАР, летящую курсом на Одессу.

Где еще объявили воздушную тревогу утром 17 июля

Карта воздушных тревог по состоянию на 05:23 17 июля

По состоянию на 05:23 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал, что вечером 16 июля РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Два человека погибли, а еще шестеро получили травмы. Среди пострадавших есть дети.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал, что утром 16 июля россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы. Под ударом оказалось учебное заведение. Обошлось без пострадавших.