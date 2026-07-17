Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы: город утром атаковали ракетами

В Одессе прогремели взрывы: город утром атаковали ракетами

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 05:23
Утром 17 июля 2026 года в Одессе раздались взрывы
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: EPA/UPG

Взрывы прогремели в Одессе сегодня утром, в пятницу, 17 июля. В Одесском районе продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за ракетной угрозы.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении ракет в направлении города, передает Новини.LIVE.

РФ утром 17 июля 2026 года атаковала Одессу крылатыми авиационными ракетами
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе утром 17 июля

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 04:53. Воздушные Силы ВС Украины сообщили об активности тактической авиации на южном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. В 05:07 военные сообщили, что на Одессу или Черноморское летит крылатая авиационная ракета (КАР), в 05:09 — призвали всех, кто находится в Одессе, пройти в укрытие. В 05:18 снова зафиксировали КАР, летящую курсом на Одессу.

Где еще объявили воздушную тревогу утром 17 июля

Воздушная тревога утром 17 июля 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 05:23 17 июля

По состоянию на 05:23 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал, что вечером 16 июля РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Два человека погибли, а еще шестеро получили травмы. Среди пострадавших есть дети.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал, что утром 16 июля россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы. Под ударом оказалось учебное заведение. Обошлось без пострадавших.

взрыв ракетный удар обстрел Одессы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации