В Одессе прогремели взрывы: город утром атаковали ракетами

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: EPA/UPG

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Взрывы прогремели в Одессе сегодня утром, в пятницу, 17 июля. В Одесском районе продолжается воздушная тревога. Ее объявили из-за ракетной угрозы.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении ракет в направлении города, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе утром 17 июля

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 04:53. Воздушные Силы ВС Украины сообщили об активности тактической авиации на южном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. В 05:07 военные сообщили, что на Одессу или Черноморское летит крылатая авиационная ракета (КАР), в 05:09 — призвали всех, кто находится в Одессе, пройти в укрытие. В 05:18 снова зафиксировали КАР, летящую курсом на Одессу.

Где еще объявили воздушную тревогу утром 17 июля

Карта воздушных тревог по состоянию на 05:23 17 июля

По состоянию на 05:23 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал, что вечером 16 июля РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Два человека погибли, а еще шестеро получили травмы. Среди пострадавших есть дети.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака сообщал, что утром 16 июля россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы. Под ударом оказалось учебное заведение. Обошлось без пострадавших.