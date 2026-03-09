В Одессе зачитали стихи Шевченка ко дню его рождения

Памятник Тарасу Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе отметили день рождения Тараса Шевченко, организовав поэтический обмен под открытым небом. Прохожих приглашали вспомнить любимые строки великого поэта, за каждое прочитанное слово им дарили конфеты.

Об этом с места событий сообщили журналисты Новини.LIVE.

Поэзия как оружие

Организатором мероприятия выступила общественная организация "Защита Государства". Представитель объединения Сергей Сарафанюк объяснил, что сегодня фигура Шевченко — это не просто памятник в центре города, а символ борьбы в условиях гибридной войны. По его словам, слова поэта сейчас являются настоящим оружием, которое работает на победу Украины.

"Мы считаем, что сейчас время переосмыслить Тараса Григорьевича, потому что он является достаточно современным. Мы хотим услышать молодежь и людей старшего возраста, которые помнят его произведения. А чтобы акция была приятной и вызвала добрые эмоции, мы решили обменять стихи на конфеты", — рассказывает Сергей Сарафанюк.

Сергей Сарафанюк об акции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Памятник Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Школьная классика

Для многих одесситов акция стала неожиданным, но приятным сюрпризом во время прогулки. Людмила призналась, что оказалась в парке случайно, потому что хотела насладиться хорошей погодой, но не смогла пройти мимо активистов. Женщина отметила, что с возрастом смыслы произведений Шевченко открываются совсем иначе, чем за школьной партой.

"Я помню начало: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...". Когда ты читаешь это в школе — оно воспринимается по-одному, а когда уже смотришь взрослыми глазами на всю ситуацию, то оно совсем по-другому отзывается в сердце. Сейчас в его поэзии очень много правдивого", — поделилась мыслями Людмила.

Людмила о стихах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Древняя традиция

Среди участников были и те, для кого приход к памятнику 9 марта — это многолетняя традиция. Виктор Мастеренко, председатель областной организации ветеранов и краевой атаман, рассказал, что приходит сюда каждый год, независимо от обстоятельств.

"Для меня это как день рождения, я прихожу сюда, потому что очень уважаю Тараса Шевченко. Это человек, который никогда не предал Украину, и его слова "Мне все равно..." всегда актуальны. За последние 30 лет я здесь выучил украинский язык и продолжаю ежедневно открывать для себя что-то новое в нашей культуре", — отметил Виктор Мастеренко.

Виктор о традиции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Табличка на памятнике. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

