Головна Одеса В Одесі перехожі читали вірші Кобзаря

В Одесі перехожі читали вірші Кобзаря

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 14:31
Одеса відзначила день Шевченка акцією з віршами
Пам'ятник Тарасу Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі відсвяткували день народження Тараса Шевченка та влаштувавши поетичний обмін прямо просто неба. Перехожим пропонували згадати улюблені рядки видатного поета, а за кожне прочитане слово дарували цукерки.

Про це з місця подій повідомили журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Поезія як зброя

Організатором заходу виступила громадська організація "Захист Держави". Представник об’єднання Сергій Сарафанюк пояснив, що сьогодні постать Шевченка — це не просто пам’ятник у центрі міста, а символ боротьби в умовах гібридної війни. За його словами, слова поета зараз є справжньою зброєю, яка працює на перемогу України.

"Ми вважаємо, що зараз час переосмислити Тараса Григоровича, тому що він є досить сучасним. Ми хочемо почути молодь та людей старшого віку, які пам'ятають його твори. А щоб акція була приємною та викликала добрі емоції, ми вирішили обміняти вірші на цукерки", — розповідає Сергій Сарафанюк.

В Одесі зачитали вірші Шевченка
Сергій Сарафанюк про акцію. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі зачитаои вірші Шевченка
Пам'ятник Шевченку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Шкільна класика

Для багатьох одеситів акція стала несподіваним, але приємним сюрпризом під час прогулянки. Пані Людмила зізналася, що опинилася в парку випадково, бо хотіла насолодитися гарною погодою, але не змогла пройти повз активістів. Жінка зауважила, що з віком сенси Шевченкових творів відкриваються зовсім інакше, ніж за шкільною партою.

"Я пам’ятаю початок: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...". Коли ти читаєш це у школі — воно сприймається по-одному, а коли вже дивишся дорослими очима на всю ситуацію, то воно зовсім по-іншому відгукується в серці. Зараз у його поезії дуже багато правдивого", — поділилася думками Людмила.

В Одесі зачитали вірші Шевченка
Людмила про вірші. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Давня традиція

Серед учасників були й ті, для кого прихід до пам’ятника 9 березня — це багаторічна традиція. Віктор Мастеренко, голова обласної організації ветеранів та крайовий отаман, розповів, що приходить сюди щороку, незалежно від обставин.

"Для мене це як день народження, я приходжу сюди, бо дуже поважаю Тараса Шевченка. Це людина, яка ніколи не зрадила Україну, і його слова "Мені однаково..." завжди актуальні. За останні 30 років я тут вивчив українську мову і продовжую щодня відкривати для себе щось нове в нашій культурі", — зазначив Віктор Мастеренко.

В Одесі зачитали вірші Шевченка
Віктор про традицію. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі зачитали вірші Шевченка
Табличка на пам'ятнику. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі вшанували день народження Тараса Шевченка. Люди зібралися біля пам’ятника поетові у Шевченківському парку. Там поклали квіти. Учасники говорили про значення творчості Кобзаря для сучасної України.

Також ми писали, що очільник Офісу Президента України Кирило Буданов у день народження Тараса Шевченка, 9 берехня, опублікував звернення, в якому назвав Кобзаря постаттю, що об'єднує українське прагнення до свободи. У своєму дописі він згадав рядки із знаменитого вірша "Заповіт" та наголосив, що Україна щодня виконує цей заклик у боротьбі проти ворога.

Одеса Тарас Шевченко Одеська область вірші Новини Одеси поет
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
