В Одессе раздаются взрывы: что известно об атаке

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: Суспільне Чернігів

Взрывы раздаются в Одессе сейчас, ночью в понедельник, 18 мая. В Одесском районе и еще трех районах Одесской области продолжается воздушная тревога. Город оказался под дроновыми ударами.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе ночью 18 мая

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:46. По состоянию на 00:43, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА с Черного моря держали курс на Одесскую область. В 01:06 военные предупредили о группе беспилотников в направлении Одессы.

Где объявили воздушную тревогу ночью 18 мая

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:20 18 мая 2026 года

По состоянию на 01:20 воздушная тревога продолжается в четырех районах Одесской области: Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском. Также красные на карте воздушных тревог Николаевская, Херсонская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Черкасская области, части Киевской, Черниговской, Донецкой и Кировоградской областей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что ночью 16 мая под российским обстрелом оказался юг Одесской области. Пострадали жилые дома, портовая инфраструктура и образовательное учреждение. Травмировались два человека.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера писал о комбинированном ударе, который россияне нанесли по Одессе 15 мая. Под обстрелом оказались жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры.