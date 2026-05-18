В Одессе раздаются взрывы: что известно об атаке
Взрывы раздаются в Одессе сейчас, ночью в понедельник, 18 мая. В Одесском районе и еще трех районах Одесской области продолжается воздушная тревога. Город оказался под дроновыми ударами.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах в Одессе ночью 18 мая
Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:46. По состоянию на 00:43, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА с Черного моря держали курс на Одесскую область. В 01:06 военные предупредили о группе беспилотников в направлении Одессы.
Где объявили воздушную тревогу ночью 18 мая
По состоянию на 01:20 воздушная тревога продолжается в четырех районах Одесской области: Одесском, Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском. Также красные на карте воздушных тревог Николаевская, Херсонская, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Черкасская области, части Киевской, Черниговской, Донецкой и Кировоградской областей.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что ночью 16 мая под российским обстрелом оказался юг Одесской области. Пострадали жилые дома, портовая инфраструктура и образовательное учреждение. Травмировались два человека.
Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера писал о комбинированном ударе, который россияне нанесли по Одессе 15 мая. Под обстрелом оказались жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры.