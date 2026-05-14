В Одессе разоблачили схему с фиктивными справками моряков

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разоблачили схему с незаконным оформлением медицинских свидетельств для моряков. Директор частного медцентра выдавал документы о пригодности к работе на судах без прохождения медосмотра. Часть "клиентов" в этот момент находилась за границей. Мужчину задержали во время передачи готовых документов и получения денег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Документы без осмотра

По данным полиции, к схеме причастен 74-летний директор частного медицинского центра в Одессе. Заведение имело сертификацию Минздрава на проведение медосмотров моряков, а сам фигурант возглавлял экспертную комиссию. Следователи установили, что мужчина оформлял медицинские свидетельства о пригодности к работе на судах без фактического обследования людей. Полицейские задокументировали по меньшей мере три таких случая.

В материалах дела говорится, что моряки на тот момент находились за границей. Несмотря на это, директор внес в журналы данные о якобы прохождении ими медосмотра, а затем собственноручно подписал и заверил документы печатью.

Деньги за "услугу"

За оформление фиктивных свидетельств мужчина требовал 300 долларов и 7500 гривен. В документах он указывал, что моряки могут работать машинистами, матросами и механиками на судах.

Полицейские задержали фигуранта в его кабинете во время передачи готовых документов доверенному лицу моряков и получения денег.

Что грозит

Во время обысков в медцентре и дома у подозреваемого правоохранители изъяли деньги, телефон, документацию, печати и другие вещественные доказательства. Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за использование служебных полномочий.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранения его от должности. Следствие продолжается.

Другие схемы

Ранее в Одессе правоохранители разоблачили курсового офицера морского учебного заведения, которого подозревают в вымогательстве денег с курсантов. По данным следствия, 53-летний чиновник предлагал за взятку "решить" проблемы с обучением — помочь с допуском к сессии, сдачей экзаменов и избежанием отчисления.

В одном из случаев он требовал у курсанта почти 1600 долларов за "закрытие" сессии и влияние на работников вуза. Мужчину задержали во время получения денег в автомобиле возле учебного заведения. Если вину докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новинии.LIVE, в Одессе офицера-психолога подозревают в торговле влиянием. Она за деньги обещала перевести военного с передовой в тыл и даже "уволить" со службы. Дело передали в суд. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.

Также Новини.LIVE писали, что военный из Одессы организовал схему, благодаря которой зарабатывал на переводе служащих в тыловые части. Однако дельца поймали с поличным, открыли дело, а суд обрек его на огромный штраф.