Головна Одеса В Одесі викрили схему з фіктивними довідками моряків

Дата публікації: 14 травня 2026 16:21
Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили схему з незаконним оформленням медичних свідоцтв для моряків. Директор приватного медцентру видавав документи про придатність до роботи на суднах без проходження медогляду. Частина "клієнтів" у цей момент перебувала за кордоном. Чоловіка затримали під час передачі готових документів та отримання грошей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Документи без огляду

За даними поліції, до схеми причетний 74-річний директор приватного медичного центру в Одесі. Заклад мав сертифікацію МОЗ на проведення медоглядів моряків, а сам фігурант очолював експертну комісію. Слідчі встановили, що чоловік оформлював медичні свідоцтва про придатність до роботи на суднах без фактичного обстеження людей. Поліцейські задокументували щонайменше три такі випадки.

У матеріалах справи йдеться, що моряки на той момент перебували за кордоном. Попри це, директор вніс до журналів дані про нібито проходження ними медогляду, а потім власноруч підписав і завірив документи печаткою.

Гроші за "послугу"

За оформлення фіктивних свідоцтв чоловік вимагав 300 доларів та 7500 гривень. У документах він вказував, що моряки можуть працювати машиністами, матросами та механіками на суднах.

Поліцейські затримали фігуранта у його кабінеті під час передачі готових документів довіреній особі моряків та отримання грошей.

Що загрожує

Під час обшуків у медцентрі та вдома у підозрюваного правоохоронці вилучили гроші, телефон, документацію, печатки та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за використання службових повноважень.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжний захід та відсторонення його від посади. Слідство триває.

Інші схеми

Раніше в Одесі правоохоронці викрили курсового офіцера морського навчального закладу, якого підозрюють у вимаганні грошей з курсантів. За даними слідства, 53-річний посадовець пропонував за хабар "вирішити" проблеми з навчанням — допомогти з допуском до сесії, складанням іспитів та уникненням відрахування.

В одному з випадків він вимагав у курсанта майже 1600 доларів за "закриття" сесії та вплив на працівників вишу. Чоловіка затримали під час отримання грошей в автомобілі біля навчального закладу. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі офіцерку-психологиню підозрюють у торгівлі впливом. Вона за гроші обіцяла перевести військового з передової в тил і навіть "звільнити" зі служби. Справу передали до суду. Тепер їй загрожує ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що військовий з Одеси організував схему, завдяки якій заробляв на переведенні службовців до тилових частин. Однак ділка піймали на гарячому, відкрили справу, а суд прирік його до величезного штрафу.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
