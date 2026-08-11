Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе стартуют курсы, которые могут спасти жизнь

В Одессе стартуют курсы, которые могут спасти жизнь

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 14:29
Курсы «Stop the Bleed» в Одессе: обучение для гражданского населения
Непрямой массаж сердца. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

11 августа в Одессе стартуют курсы по оказанию домедицинской помощи для гражданского населения. Участников будут обучать быстро распознавать массивное кровотечение и правильно останавливать его до прибытия медиков. Обучение будет проводить BlueBird Tech Academy в рамках курсов "Stop the Bleed" и "Stop the Bleed Advanced". Программа предусматривает много практики и моделирование ситуаций, максимально приближенных к реальным.

Об этом Новости.LIVЕ сообщили в пресс-службе BlueBird Tech Academy.

Практика оказания помощи

Массивное кровотечение может привести к летальному исходу за считанные минуты. Именно поэтому во время курсов участники не только будут слушать теорию, но и многократно отрабатывать необходимые действия. На занятиях будут учиться оценивать место происшествия и собственную безопасность, правильно накладывать турникеты, тампонировать раны и использовать повязки. Для практики будут использовать учебное оборудование и искусственную кровь.

На курсе "Stop the Bleed Advanced" также будут моделировать чрезвычайные ситуации с шумом, физической нагрузкой и другими стрессовыми факторами. Участники смогут попрактиковаться с различными моделями турникеты, в частности CAT, SICH, SOFTT, SAM, TMT и RMT.

Форматы курсов

"Stop the Bleed" рассчитан на людей без предварительной подготовки. Обучение длится четыре часа и состоит из теоретической части, практики, кофе-брейка и вручения сертификатов. Для тех, кто уже обладает базовыми знаниями или хочет их углубить, предусмотрен курс "Stop the Bleed Advanced". Этот курс длится шесть часов и включает больше практических упражнений и более сложные сценарии.

Читайте также:

В BlueBird Tech Academy отмечают, что главная цель обучения — помочь человеку не растеряться в критический момент, когда от его действий может зависеть жизнь пострадавшего.

Условия обучения

Занятия проводятся в небольших группах — до 10 участников на одного инструктора. Курсы основаны на международной программе Stop the Bleed, разработанной American College of Surgeons. Обучение проводят сертифицированные инструкторы по домедицинской помощи и тактической медицине по программам STB, BLS, ITLS и CLS.

По завершении курса участники приобретут практические навыки, необходимые для остановки массивного кровотечения, использования турникетов, тампонирования ран и наложения повязок до прибытия профессиональных медиков.

Сколько стоит

Первые занятия начнутся 11 августа 2026 года в Одессе. Возраст участников — от 18 лет. Стоимость курса "Stop the Bleed" составляет 1400 гривен, а "Stop the Bleed Advanced" — 1600 гривен.

В будущем BlueBird Tech Academy планирует проводить такие тренинги в Киеве, а также расширить программу для корпоративных заказчиков.

Как сообщали Новини.LIVЕ, после российского нападения на Одессу в ночь на 9 августа 12 человек обратились за медицинской помощью. По состоянию на утро 10 августа четверо пострадавших остаются в больнице. Большинство из них получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, но его состояние стабильное и демонстрирует положительную динамику.

Также Новини.LIVЕ сообщали, что в Одессе медики прошли практический мастер-класс от международной организации IsraAID. Они усовершенствовали технику офтальмологического осмотра и научились эффективнее применять современное оборудование в повседневной работе с пациентами.

Одесса учеба тактическая медицина
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации