В Одессе стартуют курсы, которые могут спасти жизнь

Непрямой массаж сердца. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

11 августа в Одессе стартуют курсы по оказанию домедицинской помощи для гражданского населения. Участников будут обучать быстро распознавать массивное кровотечение и правильно останавливать его до прибытия медиков. Обучение будет проводить BlueBird Tech Academy в рамках курсов "Stop the Bleed" и "Stop the Bleed Advanced". Программа предусматривает много практики и моделирование ситуаций, максимально приближенных к реальным.

Об этом Новости.LIVЕ сообщили в пресс-службе BlueBird Tech Academy.

Практика оказания помощи

Массивное кровотечение может привести к летальному исходу за считанные минуты. Именно поэтому во время курсов участники не только будут слушать теорию, но и многократно отрабатывать необходимые действия. На занятиях будут учиться оценивать место происшествия и собственную безопасность, правильно накладывать турникеты, тампонировать раны и использовать повязки. Для практики будут использовать учебное оборудование и искусственную кровь.

На курсе "Stop the Bleed Advanced" также будут моделировать чрезвычайные ситуации с шумом, физической нагрузкой и другими стрессовыми факторами. Участники смогут попрактиковаться с различными моделями турникеты, в частности CAT, SICH, SOFTT, SAM, TMT и RMT.

Форматы курсов

"Stop the Bleed" рассчитан на людей без предварительной подготовки. Обучение длится четыре часа и состоит из теоретической части, практики, кофе-брейка и вручения сертификатов. Для тех, кто уже обладает базовыми знаниями или хочет их углубить, предусмотрен курс "Stop the Bleed Advanced". Этот курс длится шесть часов и включает больше практических упражнений и более сложные сценарии.

В BlueBird Tech Academy отмечают, что главная цель обучения — помочь человеку не растеряться в критический момент, когда от его действий может зависеть жизнь пострадавшего.

Условия обучения

Занятия проводятся в небольших группах — до 10 участников на одного инструктора. Курсы основаны на международной программе Stop the Bleed, разработанной American College of Surgeons. Обучение проводят сертифицированные инструкторы по домедицинской помощи и тактической медицине по программам STB, BLS, ITLS и CLS.

По завершении курса участники приобретут практические навыки, необходимые для остановки массивного кровотечения, использования турникетов, тампонирования ран и наложения повязок до прибытия профессиональных медиков.

Сколько стоит

Первые занятия начнутся 11 августа 2026 года в Одессе. Возраст участников — от 18 лет. Стоимость курса "Stop the Bleed" составляет 1400 гривен, а "Stop the Bleed Advanced" — 1600 гривен.

В будущем BlueBird Tech Academy планирует проводить такие тренинги в Киеве, а также расширить программу для корпоративных заказчиков.

Как сообщали Новини.LIVЕ, после российского нападения на Одессу в ночь на 9 августа 12 человек обратились за медицинской помощью. По состоянию на утро 10 августа четверо пострадавших остаются в больнице. Большинство из них получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, но его состояние стабильное и демонстрирует положительную динамику.

Также Новини.LIVЕ сообщали, что в Одессе медики прошли практический мастер-класс от международной организации IsraAID. Они усовершенствовали технику офтальмологического осмотра и научились эффективнее применять современное оборудование в повседневной работе с пациентами.