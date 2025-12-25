Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе у военного требовали несуществующий долг — детали схемы

В Одессе у военного требовали несуществующий долг — детали схемы

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 12:55
В Одессе суд осудил троих за вымогательство денег у военного
Правоохранители с одним из задержанных. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе Трое мужчин требовали у 23-летнего военнослужащего несуществующий долг, угрожая насилием. Они отобрали у него деньги и пытались заставить отдать еще 850 долларов. Полицейские задокументировали все действия и изъяли доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

23-летний военнослужащий из Одесской области обратился в полицию и сообщил, что неизвестные требовали у него 850 долларов, якобы задолженных кому-то из мужчин. Правоохранители провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия и установили трех причастных лиц. Старший среди них — 30-летний житель Подольского района, который уже имел судимости за кражи, грабеж, незаконное обращение с оружием и другие преступления. Второй — 28-летний житель Николаевской области, судимый за разбой, дезертирство и бандитизм. Третий — 25-летний мужчина из Подольска, ранее отбывал наказание за кражи и массовые беспорядки.

Узнав, что военнослужащий должен получить государственную помощь за погибшего отца, злоумышленники нашли его номер телефона и начали требовать деньги. Один из фигурантов лично отобрал у потерпевшего 5 000 гривен.

Как наказали

Полицейские задокументировали все действия и изъяли вещественные доказательства, которые подтвердили вину мужчин. Суд признал всех троих виновными в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Двое младших правонарушителей проведут за решеткой 7 лет, старший — 7,6 лет. Кроме того, суд постановил конфисковать их имущество.

Напомним, мы сообщали, что на Житомирщине судили вандала, который украл статуэтки с могил военных. Также мы писали, что в Винницкой области злоумышленники требовали деньги с семьи предпринимателей.

Одесса Одесская область вымогательство долги Новости Одессы судебные решения угрозы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации