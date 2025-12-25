В Одессе суд осудил троих за вымогательство денег у военного

Правоохранители с одним из задержанных. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе Трое мужчин требовали у 23-летнего военнослужащего несуществующий долг, угрожая насилием. Они отобрали у него деньги и пытались заставить отдать еще 850 долларов. Полицейские задокументировали все действия и изъяли доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

23-летний военнослужащий из Одесской области обратился в полицию и сообщил, что неизвестные требовали у него 850 долларов, якобы задолженных кому-то из мужчин. Правоохранители провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия и установили трех причастных лиц. Старший среди них — 30-летний житель Подольского района, который уже имел судимости за кражи, грабеж, незаконное обращение с оружием и другие преступления. Второй — 28-летний житель Николаевской области, судимый за разбой, дезертирство и бандитизм. Третий — 25-летний мужчина из Подольска, ранее отбывал наказание за кражи и массовые беспорядки.

Узнав, что военнослужащий должен получить государственную помощь за погибшего отца, злоумышленники нашли его номер телефона и начали требовать деньги. Один из фигурантов лично отобрал у потерпевшего 5 000 гривен.

Как наказали

Полицейские задокументировали все действия и изъяли вещественные доказательства, которые подтвердили вину мужчин. Суд признал всех троих виновными в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Двое младших правонарушителей проведут за решеткой 7 лет, старший — 7,6 лет. Кроме того, суд постановил конфисковать их имущество.

