В Одесі суд засудив трьох за вимагання грошей у військового

В Одесі Троє чоловіків вимагали у 23-річного військовослужбовця неіснуючий борг, погрожуючи насильством. Вони відібрали у нього гроші та намагалися примусити віддати ще 850 доларів. Поліцейські задокументували всі дії та вилучили докази, що підтвердили протиправну діяльність фігурантів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі схеми

23-річний військовослужбовець з Одещини звернувся до поліції та повідомив, що невідомі вимагали у нього 850 доларів, нібито заборгованих комусь із чоловіків. Правоохоронці провели оперативно-розшукові та слідчі заходи й встановили трьох причетних осіб. Старший серед них — 30-річний житель Подільського району, який уже мав судимості за крадіжки, грабіж, незаконне поводження зі зброєю та інші злочини. Другий — 28-річний мешканець Миколаївської області, судимий за розбій, дезертирство та бандитизм. Третій — 25-річний чоловік із Подільська, раніше відбував покарання за крадіжки та масові заворушення.

Дізнавшись, що військовослужбовець має отримати державну допомогу за загиблого батька, зловмисники знайшли його номер телефону і почали вимагати гроші. Один із фігурантів особисто відібрав у потерпілого 5 000 гривень.

Як покарали

Поліцейські задокументували всі дії та вилучили речові докази, які підтвердили провину чоловіків. Суд визнав усіх трьох винними у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Двоє молодших правопорушників проведуть за ґратами 7 років, старший — 7,6 років. Крім того, суд постановив конфіскувати їхнє майно.

