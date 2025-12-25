Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі у військового вимагали неіснуючий борг — деталі схеми

В Одесі у військового вимагали неіснуючий борг — деталі схеми

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 12:55
В Одесі суд засудив трьох за вимагання грошей у військового
Правоохоронці з одним із затриманих. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі Троє чоловіків вимагали у 23-річного військовослужбовця неіснуючий борг, погрожуючи насильством. Вони відібрали у нього гроші та намагалися примусити віддати ще 850 доларів. Поліцейські задокументували всі дії та вилучили докази, що підтвердили протиправну діяльність фігурантів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

23-річний військовослужбовець з Одещини звернувся до поліції та повідомив, що невідомі вимагали у нього 850 доларів, нібито заборгованих комусь із чоловіків. Правоохоронці провели оперативно-розшукові та слідчі заходи й встановили трьох причетних осіб. Старший серед них — 30-річний житель Подільського району, який уже мав судимості за крадіжки, грабіж, незаконне поводження зі зброєю та інші злочини. Другий — 28-річний мешканець Миколаївської області, судимий за розбій, дезертирство та бандитизм. Третій — 25-річний чоловік із Подільська, раніше відбував покарання за крадіжки та масові заворушення.

Дізнавшись, що військовослужбовець має отримати державну допомогу за загиблого батька, зловмисники знайшли його номер телефону і почали вимагати гроші. Один із фігурантів особисто відібрав у потерпілого 5 000 гривень.

Як покарали

Поліцейські задокументували всі дії та вилучили речові докази, які підтвердили провину чоловіків. Суд визнав усіх трьох винними у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Двоє молодших правопорушників проведуть за ґратами 7 років, старший — 7,6 років. Крім того, суд постановив конфіскувати їхнє майно.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Житомирщині судили вандала, який вкрав статуетки з могил військових. Також ми писали, що на Вінниччині зломисники вимагали гроші з родини підприємців.

Одеса Одеська область вимагання борги Новини Одеси судові рішення погрози
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації