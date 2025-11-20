Экстренные отключения электроэнергии 20 ноября в Украине: ситуация в Одесской области после обстрелов

Повреждена ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в четверг, 20 ноября, в большинстве областей Украины, в частности в Одесской области ввели экстренные отключения света. Несмотря на то, что работы по восстановлению поврежденных в результате российских обстрелов, электросетей, избежать аварийных ситуаций невозможно. Энергетики ликвидируют последствия последних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно скорее обеспечить стабильную подачу электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за перебоев в работе электросетей произошли аварийные отключения электроэнергии. Сейчас предыдущие графики не действуют. Жителей призывают бережливо использовать электроэнергию и соблюдать правила энергосбережения. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить стабильное снабжение. Актуальную информацию о сроках восстановления можно найти на официальных ресурсах. Плановый график отключений остается в силе и доступен на сайтах компаний или через чат-боты.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, зимой графики отключений света могут быть еще более жестокими. Также мы писали о том, кроме аварийных отключений в Одессе действуют плановые.

