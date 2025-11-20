Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі ввели екстрені відключення світла — графіки не діють

В Одесі ввели екстрені відключення світла — графіки не діють

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 15:43
Оновлено: 15:43
Екстрені відключення електроенергії 20 листопада в Україні: ситуація на Одещині після обстрілів
Пошкоджена ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у четвер, 20 листопада, у більшості областей України, зокрема на Одещині ввели екстрені відключення світла. Попри те, що роботи з відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів, електромереж, уникнути аварійних ситуацій неможливо. Енергетики ліквідовують наслідки останніх ракетних та безпілотних ударів, щоб якомога швидше забезпечити стабільну подачу електроенергії. 

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК

Реклама
Читайте також:

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через перебої у роботі електромереж сталисяі аварійні відключення електроенергії. Наразі попередні графіки не діють. Жителів закликають бережливо використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити стабільне постачання. Актуальну інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, взимку графіки відключень світла можуть бути ще жорстокішими. Також ми писали про те, крім аварійних відключень в Одесі діють планові.

</</</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації