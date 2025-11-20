Екстрені відключення електроенергії 20 листопада в Україні: ситуація на Одещині після обстрілів

Пошкоджена ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у четвер, 20 листопада, у більшості областей України, зокрема на Одещині ввели екстрені відключення світла. Попри те, що роботи з відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів, електромереж, уникнути аварійних ситуацій неможливо. Енергетики ліквідовують наслідки останніх ракетних та безпілотних ударів, щоб якомога швидше забезпечити стабільну подачу електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через перебої у роботі електромереж сталисяі аварійні відключення електроенергії. Наразі попередні графіки не діють. Жителів закликають бережливо використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити стабільне постачання. Актуальну інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, взимку графіки відключень світла можуть бути ще жорстокішими. Також ми писали про те, крім аварійних відключень в Одесі діють планові.

