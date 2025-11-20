Відключення електроенергії в Одесі 20 листопада: планові ремонти та графіки вимкнень

Фахівець перевіряє електрообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у четвер, 20 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт. Водночас у місті тривають погодинні відключення за затвердженими графіками. Енергетики інтенсивно ліквідовують наслідки останніх ракетних та безпілотних ударів, щоб якомога швидше забезпечити стабільну подачу електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Південний РЕМ:

Бачинського Анатолія, 44, 57А-109,

Бригадна, 43б-101,

Курбаса Леся, 17, 22/КОРП.1, 22А,

Палубна, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,

Суднобудівельна, 8,

Франка Івана, 39-55,

Штурвальна, 17а,

пров. 4-й Проектний, 5,5а,7,7а,

пров. 5-й Проектний,4,6,8,

пров. Костеловської, 6/в/1, 6в,

просп. Адміральський, 1В, 26, 34, 34г, 35, 35а, 36, 37.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ

Вапняна, 1-47,

Вапняне Селище, 4-12,

Винниченка Володимира, 26-49А,

Вітрогонова, 16-31,

Гордієнка, 31-70,

Гріна, 8-23,

Закарпатська, 28/а,

Івахненко Петра, 1-72,

Клепацького Павла, 12,17,22,

Коцюбинського, 1-21,

Крашевського Юзефа, 6А-21,

Лавкова, 1-45,

Листяна, 10б,

Мазепи Івана, 4-43,

Матюшенка, 25-58а,

Мацієвської, 1-44,

Минаївська, 11-50,

Болобочана, 19,19а,

Архітектора Нештурхи, 20-77,

Орлика Пилипа, 3-44,

Пассіонарії, 1-26,

Праведників світу, 2-78,

Слобідська, 1-44,

Стельмаха, 2-44,

Тиха, 2-52,

Трусовська, 4Б-19Б,

Училищна, 22,26,

Хорошенка, 21-53,

Шполянська, 10-71А,

пров. 1-й Вапняний, 1-11а,

пров. 1-й Наявний, 3-7,

пров. 1-й Ювілейний, 6,

пров. 2-й Наявний, 1-12а,

пров. 3-й Наявний, 1-9,

пров. 3-й Східчастий, 11,

пров. 4-й Наявний, 2-7б,

пров. 5-й Наявний, 1-5а,

пров. 6-й Наявний, 2-9а,

пров. 7-й Наявний, 4а-10в,10/а/1,

пров. Гетьмана Дорошенка, 1-14,

пров. Любашовський, 1-19/корп.1,

пров. Севастопольський, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,

пров. Ширяєвський, 21,28,

узвіз Латвійський, 1-27,

узвіз Слобідський, 27б, 29.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ

Велика Арнаутська, 18, 22,

Корженко Вадима, 25, 31-46,

Літвака Бориса, 27-38.

Мала Арнаутська, 100-119,

Мечникова, 92-100,

Новощепний Ряд, 11, 13, 19,

Пантелеймонівська, 95,

Пастера, 21-50,

Преображенська, 81, 83, 85,

Старопортофранківська, 107-143 (непарні),

Хмельницького Богдана, 4-14 (парні),

пров. Книжний, 1-23.

Роботи до 19:00

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 20 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</