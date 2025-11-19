Відео
Графіки відключень в Одесі — які прогнози щодо світла на завтра

Графіки відключень в Одесі — які прогнози щодо світла на завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 20:46
Оновлено: 18:09
Погодинні відключення електроенергії в Одесі 20 листопада через ремонтні роботи
Будівля у центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська енергетична система продовжує відновлення після масштабних ракетних та безпілотних атак з боку російських загарбників. Через це режим економії електроенергії залишається необхідним у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. У четвер, 20 листопада, як і в більшості областей країни, в Одесі та регіоні заплановані погодинні відключення електропостачання — з вимкненням одночасно від однієї до чотирьох електрокомпаній у рамках чергування.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Заплановані стабілізаційні відключення електроенергії в Одесі торкнуться усіх категорій споживачів. Перевірити приналежність вашого будинку до конкретної групи та дізнатися графік вимкнень можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Слід зауважити, що через напружену ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні відключення електроенергії. У разі таких позапланових вимкнень звичайні графіки на офіційному сайті можуть втрачати актуальність, тому мешканцям радять раціонально споживати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зростуть ціни на газ для одеситів у грудні. Також ми писали про те, скільки платитимуть за воду жителі Одеси у наступному місяці.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
