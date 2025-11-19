Почасовые отключения электроэнергии в Одессе 20 ноября из-за ремонтных работ

Здание в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская энергетическая система продолжает восстановление после масштабных ракетных и беспилотных атак со стороны российских захватчиков. В связи с этим режим экономии электроэнергии остается необходимым в связи с проведением ремонтных работ. В четверг, 20 ноября, как и в большинстве областей страны, в Одессе и регионе запланированы почасовые отключения электроснабжения — с отключением одновременно от одной до четырех электрокомпаний в рамках дежурства.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Запланированные стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе коснутся всех категорий потребителей. Проверить принадлежность вашего дома к конкретной группе и узнать график отключений можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Следует заметить, что из-за напряженной ситуации в энергетической системе региона возможны аварийные отключения электроэнергии. В случае таких внеплановых отключений обычные графики на официальном сайте могут терять актуальность, поэтому жителям советуют рационально потреблять электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, вырастут ли цены на газ для одесситов в декабре. Также мы писали о том, сколько будут платить за теплоснабжение жители Одессы в следующем месяце.