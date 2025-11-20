Отключения электроэнергии в Одессе 20 ноября: плановые ремонты и графики отключений

Отключения по плану — кто из одесситов сегодня без света
Сегодня, в четверг, 20 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ. В то же время в городе продолжаются почасовые отключения по утвержденным графикам. Энергетики интенсивно ликвидируют последствия последних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно скорее обеспечить стабильную подачу электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Бачинского Анатолия, 44, 57А-109,
- Бригадная, 43б-101,
- Курбаса Леся, 17, 22/КОРП.1, 22А,
- Палубная, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,
- Судостроительная, 8,
- Франко Ивана, 39-55,
- Штурвальная, 17а,
- переулок 4-й Проектный, 5,5а,7,7а,
- переулок 5-й Проектный, 4,6,8,
- переулок Костеловской, 6/в/1, 6в,
- просп. Адмиральский, 1В, 26, 34, 34г, 35, 35а, 36, 37.
Работы до 17:00.
Северный РЭС
- Известковая, 1-47,
- Известковый Поселок, 4-12,
- Винниченко Владимира, 26-49А,
- 16-31 Ветрогонова,
- Гордиенко, 31-70,
- Грин, 8-23,
- Закарпатская, 28/а,
- Ивахненко Петра, 1-72,
- Клепацкого Павла, 12,17,22,
- Коцюбинского, 1-21,
- Крашевского Юзефа, 6А-21,
- Лавкова, 1-45,
- Листяная, 10б,
- Мазепы Ивана, 4-43,
- Матюшенко, 25-58а,
- Мациевской, 1-44,
- Минаевская, 11-50,
- Болобочана, 19,19а,
- Архитектора Нештурхи, 20-77,
- Орлика Пилипа, 3-44,
- Пассионарии, 1-26,
- Праведников мира, 2-78,
- Слободская, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская, 4Б-19Б,
- Училищная, 22,26,
- Хорошенка, 21-53,
- Шполянская, 10-71А,
- переулок 1-й Известковый, 1-11а,
- переулок 1-й Наличный, 3-7,
- переулок 1-й Юбилейный, 6,
- переулок 2-й Наличный, 1-12а,
- переулок 3-й Наличный, 1-9,
- переулок 3-й Восточный, 11,
- переулок 4-й Наличный, 2-7б,
- переулок 5-й Наличный, 1-5а,
- переулок 6-й Наличный, 2-9а,
- переулок 7-й Наличный, 4а-10в,10/а/1,
- переулок Гетмана Дорошенко, 1-14,
- переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
- переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,
- переулок Ширяевский, 21,28,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Слободской, 27б, 29.
Работы до 19:00
Центральный РЭС
- Большая Арнаутская, 18, 22,
- Корженко Вадима, 25, 31-46,
- Литвака Бориса, 27-38.
- Малая Арнаутская, 100-119,
- Мечникова, 92-100,
- Новощепной Ряд, 11, 13, 19,
- Пантелеймоновская, 95,
- Пастера, 21-50,
- Преображенская, 81, 83, 85,
- Старопортофранковская, 107-143 (нечетные),
- Хмельницкого Богдана, 4-14 (четные),
- переулок Книжный, 1-23.
Работы до 19:00
Графики света
Кроме того, сегодня, 20 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
