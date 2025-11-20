Отключения электроэнергии в Одессе 20 ноября: плановые ремонты и графики отключений

Специалист проверяет электрооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в четверг, 20 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ. В то же время в городе продолжаются почасовые отключения по утвержденным графикам. Энергетики интенсивно ликвидируют последствия последних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно скорее обеспечить стабильную подачу электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Южный РЭС:

Бачинского Анатолия, 44, 57А-109,

Бригадная, 43б-101,

Курбаса Леся, 17, 22/КОРП.1, 22А,

Палубная, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,

Судостроительная, 8,

Франко Ивана, 39-55,

Штурвальная, 17а,

переулок 4-й Проектный, 5,5а,7,7а,

переулок 5-й Проектный, 4,6,8,

переулок Костеловской, 6/в/1, 6в,

просп. Адмиральский, 1В, 26, 34, 34г, 35, 35а, 36, 37.

Работы до 17:00.

Северный РЭС

Известковая, 1-47,

Известковый Поселок, 4-12,

Винниченко Владимира, 26-49А,

16-31 Ветрогонова,

Гордиенко, 31-70,

Грин, 8-23,

Закарпатская, 28/а,

Ивахненко Петра, 1-72,

Клепацкого Павла, 12,17,22,

Коцюбинского, 1-21,

Крашевского Юзефа, 6А-21,

Лавкова, 1-45,

Листяная, 10б,

Мазепы Ивана, 4-43,

Матюшенко, 25-58а,

Мациевской, 1-44,

Минаевская, 11-50,

Болобочана, 19,19а,

Архитектора Нештурхи, 20-77,

Орлика Пилипа, 3-44,

Пассионарии, 1-26,

Праведников мира, 2-78,

Слободская, 1-44,

Стельмаха, 2-44,

Тихая, 2-52,

Трусовская, 4Б-19Б,

Училищная, 22,26,

Хорошенка, 21-53,

Шполянская, 10-71А,

переулок 1-й Известковый, 1-11а,

переулок 1-й Наличный, 3-7,

переулок 1-й Юбилейный, 6,

переулок 2-й Наличный, 1-12а,

переулок 3-й Наличный, 1-9,

переулок 3-й Восточный, 11,

переулок 4-й Наличный, 2-7б,

переулок 5-й Наличный, 1-5а,

переулок 6-й Наличный, 2-9а,

переулок 7-й Наличный, 4а-10в,10/а/1,

переулок Гетмана Дорошенко, 1-14,

переулок Любашовский, 1-19/корп.1,

переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,

переулок Ширяевский, 21,28,

спуск Латвийский, 1-27,

спуск Слободской, 27б, 29.

Работы до 19:00

Центральный РЭС

Большая Арнаутская, 18, 22,

Корженко Вадима, 25, 31-46,

Литвака Бориса, 27-38.

Малая Арнаутская, 100-119,

Мечникова, 92-100,

Новощепной Ряд, 11, 13, 19,

Пантелеймоновская, 95,

Пастера, 21-50,

Преображенская, 81, 83, 85,

Старопортофранковская, 107-143 (нечетные),

Хмельницкого Богдана, 4-14 (четные),

переулок Книжный, 1-23.

Работы до 19:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 20 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

