Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключения по плану — кто из одесситов сегодня без света

Отключения по плану — кто из одесситов сегодня без света

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 10:17
обновлено: 09:44
Отключения электроэнергии в Одессе 20 ноября: плановые ремонты и графики отключений
Специалист проверяет электрооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в четверг, 20 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ. В то же время в городе продолжаются почасовые отключения по утвержденным графикам. Энергетики интенсивно ликвидируют последствия последних ракетных и беспилотных ударов, чтобы как можно скорее обеспечить стабильную подачу электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Реклама

Южный РЭС:

  • Бачинского Анатолия, 44, 57А-109,
  • Бригадная, 43б-101,
  • Курбаса Леся, 17, 22/КОРП.1, 22А,
  • Палубная, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,
  • Судостроительная, 8,
  • Франко Ивана, 39-55,
  • Штурвальная, 17а,
  • переулок 4-й Проектный, 5,5а,7,7а,
  • переулок 5-й Проектный, 4,6,8,
  • переулок Костеловской, 6/в/1, 6в,
  • просп. Адмиральский, 1В, 26, 34, 34г, 35, 35а, 36, 37.

Работы до 17:00.

Реклама

Северный РЭС

  • Известковая, 1-47,
  • Известковый Поселок, 4-12,
  • Винниченко Владимира, 26-49А,
  • 16-31 Ветрогонова,
  • Гордиенко, 31-70,
  • Грин, 8-23,
  • Закарпатская, 28/а,
  • Ивахненко Петра, 1-72,
  • Клепацкого Павла, 12,17,22,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Крашевского Юзефа, 6А-21,
  • Лавкова, 1-45,
  • Листяная, 10б,
  • Мазепы Ивана, 4-43,
  • Матюшенко, 25-58а,
  • Мациевской, 1-44,
  • Минаевская, 11-50,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Архитектора Нештурхи, 20-77,
  • Орлика Пилипа, 3-44,
  • Пассионарии, 1-26,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Слободская, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская, 4Б-19Б,
  • Училищная, 22,26,
  • Хорошенка, 21-53,
  • Шполянская, 10-71А,
  • переулок 1-й Известковый, 1-11а,
  • переулок 1-й Наличный, 3-7,
  • переулок 1-й Юбилейный, 6,
  • переулок 2-й Наличный, 1-12а,
  • переулок 3-й Наличный, 1-9,
  • переулок 3-й Восточный, 11,
  • переулок 4-й Наличный, 2-7б,
  • переулок 5-й Наличный, 1-5а,
  • переулок 6-й Наличный, 2-9а,
  • переулок 7-й Наличный, 4а-10в,10/а/1,
  • переулок Гетмана Дорошенко, 1-14,
  • переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
  • переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,
  • переулок Ширяевский, 21,28,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Слободской, 27б, 29.

Работы до 19:00

Реклама

Центральный РЭС

  • Большая Арнаутская, 18, 22,
  • Корженко Вадима, 25, 31-46,
  • Литвака Бориса, 27-38.
  • Малая Арнаутская, 100-119,
  • Мечникова, 92-100,
  • Новощепной Ряд, 11, 13, 19,
  • Пантелеймоновская, 95,
  • Пастера, 21-50,
  • Преображенская, 81, 83, 85,
  • Старопортофранковская, 107-143 (нечетные),
  • Хмельницкого Богдана, 4-14 (четные),
  • переулок Книжный, 1-23.

Работы до 19:00

Реклама

Графики света

Кроме того, сегодня, 20 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Реклама
Графіки відключень в Одесі
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень в Одесі
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как будут действовать графики отключений света сегодня во Львове. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за газ в декабре.

Реклама
</</</

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации