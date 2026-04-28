В Одессе забрали землю за 167 млн у недобросовестного арендатора

Земля, которую вернули общине.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и расторг договор аренды земли вблизи Савицкого парка в Одессе. Участок площадью более 50 тысяч квадратных метров должны вернуть громаде. Его стоимость оценивается более чем в 167 миллионов гривен.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Земля рекреационного назначения

В Одесской прокуратуре уточнили, что речь идет о земле рекреационного назначения, которую ранее передали в аренду обществу для строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта.

Комплекс, который должны были достроить.

В то же время в ведомстве отмечают, что компания получила этот участок для завершения строительства спортивного комплекса. Речь шла о недостроенном объекте, который должен был заработать после приватизации. Однако по данным следствия строительство так и не завершили. Зато землю использовали не по назначению. Суд признал нарушение условий и обязал арендатора вернуть участок территориальной общине.

Что известно об участке

Земля расположена вблизи Савицкого парка и относится к рекреационным территориям. Такие участки предназначены для отдыха, спорта и общественного использования, и их застройка имеет четкие ограничения.

Читайте также:

Участок земли, который вернули общине Одессы.

Возвращение земель громаде в Одесской области

Ранее суд удовлетворил иски Подольской окружной прокуратуры, которая требовала возвращения громаде земель водного фонда возле Куяльницкого лимана. Речь идет об участках площадью 6,7 гектара с местными прудами стоимостью более 11,5 миллиона гривен. Как выяснили прокуроры, два фермерских хозяйства пользовались этими участками еще с 2010 года. Они должны были содержать пруды для рыбохозяйственных нужд, однако в течение последних пяти лет не платили арендную плату. Из-за этого громада фактически теряла прибыль и не могла эффективно распоряжаться своими водными ресурсами.

