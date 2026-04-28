Главная Одесса В Одессе забрали землю за 167 млн у недобросовестного арендатора

Дата публикации 28 апреля 2026 15:51
Земля, которую вернули общине. Фото: Одесская областная прокуратура

Суд удовлетворил иск прокуратуры и расторг договор аренды земли вблизи Савицкого парка в Одессе. Участок площадью более 50 тысяч квадратных метров должны вернуть громаде. Его стоимость оценивается более чем в 167 миллионов гривен.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Земля рекреационного назначения

В Одесской прокуратуре уточнили, что речь идет о земле рекреационного назначения, которую ранее передали в аренду обществу для строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта.

Недобудований спортивний комплекс
Комплекс, который должны были достроить. Фото: Одесская областная прокуратура

В то же время в ведомстве отмечают, что компания получила этот участок для завершения строительства спортивного комплекса. Речь шла о недостроенном объекте, который должен был заработать после приватизации. Однако по данным следствия строительство так и не завершили. Зато землю использовали не по назначению. Суд признал нарушение условий и обязал арендатора вернуть участок территориальной общине.

Что известно об участке

Земля расположена вблизи Савицкого парка и относится к рекреационным территориям. Такие участки предназначены для отдыха, спорта и общественного использования, и их застройка имеет четкие ограничения.

Участок земли, который вернули общине Одессы. Фото: Одесская областная прокуратура

Возвращение земель громаде в Одесской области

Ранее суд удовлетворил иски Подольской окружной прокуратуры, которая требовала возвращения громаде земель водного фонда возле Куяльницкого лимана. Речь идет об участках площадью 6,7 гектара с местными прудами стоимостью более 11,5 миллиона гривен. Как выяснили прокуроры, два фермерских хозяйства пользовались этими участками еще с 2010 года. Они должны были содержать пруды для рыбохозяйственных нужд, однако в течение последних пяти лет не платили арендную плату. Из-за этого громада фактически теряла прибыль и не могла эффективно распоряжаться своими водными ресурсами.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе выставили на продажу землю рядом с известной локацией, которую горожане называют "замком Гарри Поттера". Речь идет об участке на улице Новобереговой, вблизи 10-й станции Фонтана и Ванного переулка. Площадь — 13 соток, форма прямоугольная, размеры — 50 на 26 метров. Земля предназначена под жилую застройку и имеет кадастровый номер.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесском районе на продажу выставили три больших земельных участка общей площадью почти 60 гектаров. Речь идет о территории в селе Молодежное вблизи Одессы. Землю продают через электронный аукцион, а стартовая цена лота превышает 151 миллион гривен.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама

