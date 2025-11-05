Куяльницкой громаде вернули пруды и земли возле лимана

Территория, которую отсудили у фермеров. Фото: Одесская областная прокуратура

Суд вернул Куяльницкой громаде более 6 гектаров земли водного фонда вместе с прудами, которые незаконно удерживали фермерские хозяйства. Предприятия годами не платили аренду, но продолжали пользоваться водоемами. Теперь земли снова принадлежат громаде, а долги взысканы через суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Возвращение земель

Суд удовлетворил иски Подольской окружной прокуратуры, которая требовала возвращения громаде земель водного фонда возле Куяльницкого лимана. Речь идет об участках площадью 6,7 гектара с местными прудами стоимостью более 11,5 миллиона гривен. Как выяснили прокуроры, два фермерских хозяйства пользовались этими участками еще с 2010 года. Они должны были содержать пруды для рыбохозяйственных нужд, однако в течение последних пяти лет не платили арендную плату.

Из-за этого громада фактически теряла прибыль и не могла эффективно распоряжаться своими водными ресурсами. Чтобы восстановить справедливость, прокуратура подала иск в суд весной 2025 года. В октябре суд принял решение: договоры аренды расторгнуты, земли и пруды возвращены в собственность громады, а с предприятий взыскана задолженность. Отныне Куяльницкая громада сможет самостоятельно определять условия пользования прудами и получать от этого стабильный доход в местный бюджет.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области прокуратура добилась возвращения 16 земельных участков площадью 1,54 гектара, расположенных на побережье Черного моря. Также мы писали, что общине в Киеве вернули несколько десятков Га земли на Осокорках.