Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Земли и ставки вернули громаде на Одесчине — детали

Земли и ставки вернули громаде на Одесчине — детали

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 11:59
обновлено: 11:52
Куяльницкой громаде вернули пруды и земли возле лимана
Территория, которую отсудили у фермеров. Фото: Одесская областная прокуратура

Суд вернул Куяльницкой громаде более 6 гектаров земли водного фонда вместе с прудами, которые незаконно удерживали фермерские хозяйства. Предприятия годами не платили аренду, но продолжали пользоваться водоемами. Теперь земли снова принадлежат громаде, а долги взысканы через суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Возвращение земель

Суд удовлетворил иски Подольской окружной прокуратуры, которая требовала возвращения громаде земель водного фонда возле Куяльницкого лимана. Речь идет об участках площадью 6,7 гектара с местными прудами стоимостью более 11,5 миллиона гривен. Как выяснили прокуроры, два фермерских хозяйства пользовались этими участками еще с 2010 года. Они должны были содержать пруды для рыбохозяйственных нужд, однако в течение последних пяти лет не платили арендную плату.

Из-за этого громада фактически теряла прибыль и не могла эффективно распоряжаться своими водными ресурсами. Чтобы восстановить справедливость, прокуратура подала иск в суд весной 2025 года. В октябре суд принял решение: договоры аренды расторгнуты, земли и пруды возвращены в собственность громады, а с предприятий взыскана задолженность. Отныне Куяльницкая громада сможет самостоятельно определять условия пользования прудами и получать от этого стабильный доход в местный бюджет.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области прокуратура добилась возвращения 16 земельных участков площадью 1,54 гектара, расположенных на побережье Черного моря. Также мы писали, что общине в Киеве вернули несколько десятков Га земли на Осокорках.

Одесса суд земля Одесская область Новости Одессы Лиман
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации