Куяльницькій громаді повернули ставки та землі біля лиману

Територія, яку відсудили у фермерів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Суд повернув Куяльницькій громаді понад 6 гектарів землі водного фонду разом зі ставками, які незаконно утримували фермерські господарства. Підприємства роками не сплачували оренду, але продовжували користуватися водоймами. Тепер землі знову належать громаді, а борги стягнуті через суд.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Повернення земель

Суд задовольнив позови Подільської окружної прокуратури, яка вимагала повернення громаді земель водного фонду біля Куяльницького лиману. Йдеться про ділянки площею 6,7 гектара з місцевими ставками вартістю понад 11,5 мільйона гривень. Як з’ясували прокурори, два фермерські господарства користувалися цими ділянками ще з 2010 року. Вони мали утримувати ставки для рибогосподарських потреб, проте протягом останніх п’яти років не сплачували орендну плату.

Через це громада фактично втрачала прибуток і не могла ефективно розпоряджатися своїми водними ресурсами. Щоб відновити справедливість, прокуратура подала позов до суду навесні 2025 року. У жовтні суд ухвалив рішення: договори оренди розірвано, землі та ставки повернено у власність громади, а з підприємств стягнуто заборгованість. Відтепер Куяльницька громада зможе самостійно визначати умови користування ставками й отримувати від цього стабільний дохід до місцевого бюджету.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині прокуратура домоглася повернення 16 земельних ділянок площею 1,54 гектара, розташованих на узбережжі Чорного моря. Також ми писали, що громаді у Києві повернули декілька десятків Га землі на Осокорках.