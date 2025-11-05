Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Землі та ставки повернули громаді на Одещині — деталі

Землі та ставки повернули громаді на Одещині — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 11:59
Оновлено: 11:52
Куяльницькій громаді повернули ставки та землі біля лиману
Територія, яку відсудили у фермерів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Суд повернув Куяльницькій громаді понад 6 гектарів землі водного фонду разом зі ставками, які незаконно утримували фермерські господарства. Підприємства роками не сплачували оренду, але продовжували користуватися водоймами. Тепер землі знову належать громаді, а борги стягнуті через суд.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Повернення земель

Суд задовольнив позови Подільської окружної прокуратури, яка вимагала повернення громаді земель водного фонду біля Куяльницького лиману. Йдеться про ділянки площею 6,7 гектара з місцевими ставками вартістю понад 11,5 мільйона гривень. Як з’ясували прокурори, два фермерські господарства користувалися цими ділянками ще з 2010 року. Вони мали утримувати ставки для рибогосподарських потреб, проте протягом останніх п’яти років не сплачували орендну плату.

Через це громада фактично втрачала прибуток і не могла ефективно розпоряджатися своїми водними ресурсами. Щоб відновити справедливість, прокуратура подала позов до суду навесні 2025 року. У жовтні суд ухвалив рішення: договори оренди розірвано, землі та ставки повернено у власність громади, а з підприємств стягнуто заборгованість. Відтепер Куяльницька громада зможе самостійно визначати умови користування ставками й отримувати від цього стабільний дохід до місцевого бюджету.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині прокуратура домоглася повернення 16 земельних ділянок площею 1,54 гектара, розташованих на узбережжі Чорного моря. Також ми писали, що громаді у Києві повернули декілька десятків Га землі на Осокорках.

Одеса суд земля Одеська область Новини Одеси Лиман
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації