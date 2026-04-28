В Одесі забрали землю за 167 млн у недобросовісного орендаря

Суд задовольнив позов прокуратури і розірвав договір оренди землі поблизу Савицького парку в Одесі. Ділянку площею понад 50 тисяч квадратних метрів мають повернути громаді. Її вартість оцінюють більш ніж у 167 мільйонів гривень.

Земля рекреаційного призначення

В Одеській прокуратурі уточнили, що йдеться про землю рекреаційного призначення, яку раніше передали в оренду товариству для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту.

Водночас у відомстві зазначають, що компанія отримала цю ділянку для завершення будівництва спортивного комплексу. Йшлося про недобудований об’єкт, який мав запрацювати після приватизації. Однак за даними слідства будівництво так і не завершили. Натомість землю використовували не за призначенням. Суд визнав порушення умов і зобов’язав орендаря повернути ділянку територіальній громаді.

Що відомо про ділянку

Земля розташована поблизу Савицького парку і належить до рекреаційних територій. Такі ділянки призначені для відпочинку, спорту та громадського використання, і їх забудова має чіткі обмеження.

Повернення земель громаді на Одещині

Раніше суд задовольнив позови Подільської окружної прокуратури, яка вимагала повернення громаді земель водного фонду біля Куяльницького лиману. Йдеться про ділянки площею 6,7 гектара з місцевими ставками вартістю понад 11,5 мільйона гривень. Як з’ясували прокурори, два фермерські господарства користувалися цими ділянками ще з 2010 року. Вони мали утримувати ставки для рибогосподарських потреб, проте протягом останніх п’яти років не сплачували орендну плату. Через це громада фактично втрачала прибуток і не могла ефективно розпоряджатися своїми водними ресурсами.

