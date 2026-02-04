Продаж землі біля замку Гаррі Поттера в Одесі

Вид на замок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж земельну ділянку поруч із відомою локацією, яку містяни називають "замком Гаррі Поттера". Земля розташована біля моря, біля 10 станції Великого Фонтана. Об’єкт позиціонуюється як варіант і для житла, і для бізнесу.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Що пропонують

В Одесі продають землю біля корпусу Одеської юридичної академії, яку в народі називають "замком Гаррі Поттера". Йдеться про ділянку на вулиці Новобереговій, поблизу 10-ї станції Фонтана та Ванного провулка. Площа — 13 соток, форма прямокутна, розміри — 50 на 26 метрів. Земля призначена під житлову забудову та має кадастровий номер.

Вид з боку ділянки. Фото: DIM RIA

Вартість об’єкта становить 300 тисяч доларів, що еквівалентно приблизно 13 мільйонам гривень. Ціна однієї сотки — понад 23 тисячі доларів. Ділянка розташована в межах міста, рельєф рівнинний, ґрунт змішаний. Серед переваг — панорамний вид на море, близькість пляжів, ресторанів, кафе та розважальних закладів. Поруч проходить Траса здоров’я. Продавець зазначає, що ділянка підійде як для приватного будинку, так і для комерційного проєкту.

Ділянка, яку продають. Фото: DIM RIA

Будівель, меблів чи комунікацій на території немає. Також вказано, що землю можна використовувати під гараж або іншу допоміжну забудову.

