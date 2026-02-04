Відео
Головна Одеса В Одесі продають ділянку біля "замку Гаррі Поттера" — вартість

В Одесі продають ділянку біля "замку Гаррі Поттера" — вартість

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:15
Продаж землі біля замку Гаррі Поттера в Одесі
Вид на замок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж земельну ділянку поруч із відомою локацією, яку містяни називають "замком Гаррі Поттера". Земля розташована біля моря, біля 10 станції Великого Фонтана. Об’єкт позиціонуюється як варіант і для житла, і для бізнесу.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Що пропонують

В Одесі продають землю біля корпусу Одеської юридичної академії, яку в народі називають "замком Гаррі Поттера". Йдеться про ділянку на вулиці Новобереговій, поблизу 10-ї станції Фонтана та Ванного провулка. Площа — 13 соток, форма прямокутна, розміри — 50 на 26 метрів. Земля призначена під житлову забудову та має кадастровий номер.

Ділянка біля "замку Гаррі Поттера
Вид з боку ділянки. Фото: DIM RIA

Вартість об’єкта становить 300 тисяч доларів, що еквівалентно приблизно 13 мільйонам гривень. Ціна однієї сотки — понад 23 тисячі доларів. Ділянка розташована в межах міста, рельєф рівнинний, ґрунт змішаний. Серед переваг — панорамний вид на море, близькість пляжів, ресторанів, кафе та розважальних закладів. Поруч проходить Траса здоров’я. Продавець зазначає, що ділянка підійде як для приватного будинку, так і для комерційного проєкту.

Ділянка біля "замку Гаррі Поттера
Ділянка, яку продають. Фото: DIM RIA

Будівель, меблів чи комунікацій на території немає. Також вказано, що землю можна використовувати під гараж або іншу допоміжну забудову.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує ділянка біля моря в Одесі. Також ми писали, що в Аркадії продають землю під будівництво будинку.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
