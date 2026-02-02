Продаж землі біля Аркадії в Одесі за 675 тисяч доларів

Власний будинок в одеській Аркадії — ціна землі
В Одесі продають дві суміжні земельні ділянки під житлову забудову поруч із Аркадією. Об’єкт розташований у Київському районі, за кілька хвилин пішки до моря. Земля підходить як для приватного будинку, так і для комерційної забудови.
Що пропонують
На провулку Морському в Одесі виставили на продаж дві суміжні земельні ділянки загальною площею 13,27 сотки. Об’єкт розташований у районі Аркадії — приблизно за 400 метрів від пляжу. Ціна продажу — 675 тисяч доларів, що становить близько 48 тисяч доларів за одну сотку.
Земля має цільове призначення для житлової забудови. До ділянки підведені всі необхідні комунікації. Зокрема електрика, вода та каналізація. Фасад становить 31 метр, передбачені два заїзди, а під’їзд — асфальтований із боку вулиці Каманіна.
Ділянка рівна, без перепадів висот, із чорноземом. На території є огорожа, гараж, одноповерховий будинок і старі споруди, які можна знести. Продавець зазначає, що земля підходить для будівництва приватного будинку, таунхаусів або готелю з видом на море.
