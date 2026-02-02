Продаж землі біля Аркадії в Одесі за 675 тисяч доларів

Вид на море з боку ділянки. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі продають дві суміжні земельні ділянки під житлову забудову поруч із Аркадією. Об’єкт розташований у Київському районі, за кілька хвилин пішки до моря. Земля підходить як для приватного будинку, так і для комерційної забудови.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

На провулку Морському в Одесі виставили на продаж дві суміжні земельні ділянки загальною площею 13,27 сотки. Об’єкт розташований у районі Аркадії — приблизно за 400 метрів від пляжу. Ціна продажу — 675 тисяч доларів, що становить близько 48 тисяч доларів за одну сотку.

Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: DIM.RIA

Земля має цільове призначення для житлової забудови. До ділянки підведені всі необхідні комунікації. Зокрема електрика, вода та каналізація. Фасад становить 31 метр, передбачені два заїзди, а під’їзд — асфальтований із боку вулиці Каманіна.

Територія ділянки. Фото: DIM.RIA

Ділянка рівна, без перепадів висот, із чорноземом. На території є огорожа, гараж, одноповерховий будинок і старі споруди, які можна знести. Продавець зазначає, що земля підходить для будівництва приватного будинку, таунхаусів або готелю з видом на море.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають ділянку під зведення багатоповерхівки. Також ми писали, що у Совіньоні на продаж виставили землю під бізнес.