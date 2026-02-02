Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Власний будинок в одеській Аркадії — ціна землі

Власний будинок в одеській Аркадії — ціна землі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 16:35
Продаж землі біля Аркадії в Одесі за 675 тисяч доларів
Вид на море з боку ділянки. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі продають дві суміжні земельні ділянки під житлову забудову поруч із Аркадією. Об’єкт розташований у Київському районі, за кілька хвилин пішки до моря. Земля підходить як для приватного будинку, так і для комерційної забудови.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

На провулку Морському в Одесі виставили на продаж дві суміжні земельні ділянки загальною площею 13,27 сотки. Об’єкт розташований у районі Аркадії — приблизно за 400 метрів від пляжу. Ціна продажу — 675 тисяч доларів, що становить близько 48 тисяч доларів за одну сотку.

В Одесі продають земельну ділянку
Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: DIM.RIA

Земля має цільове призначення для житлової забудови. До ділянки підведені всі необхідні комунікації. Зокрема електрика, вода та каналізація. Фасад становить 31 метр, передбачені два заїзди, а під’їзд — асфальтований із боку вулиці Каманіна.

Продаж ділянки в Одесі
Територія ділянки. Фото: DIM.RIA

Ділянка рівна, без перепадів висот, із чорноземом. На території є огорожа, гараж, одноповерховий будинок і старі споруди, які можна знести. Продавець зазначає, що земля підходить для будівництва приватного будинку, таунхаусів або готелю з видом на море.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають ділянку під зведення багатоповерхівки. Також ми писали, що у Совіньоні на продаж виставили землю під бізнес.

Одеса земля Одеська область Новини Одеси продаж ціна
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації