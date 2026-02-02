Продажа земли возле Аркадии в Одессе за 675 тысяч долларов за 675 тысяч долларов

Вид на море со стороны участка. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Одессе продают два смежных земельных участка под жилую застройку рядом с Аркадией. Объект расположен в Киевском районе, в нескольких минутах ходьбы до моря. Земля подходит как для частного дома, так и для коммерческой застройки.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Что предлагают

На переулке Морском в Одессе выставили на продажу два смежных земельных участка общей площадью 13,27 сотки. Объект расположен в районе Аркадии — примерно в 400 метрах от пляжа. Цена продажи — 675 тысяч долларов, что составляет около 48 тысяч долларов за одну сотку.

Участок, который продают в Одессе. Фото: DIM.RIA

Земля имеет целевое назначение для жилой застройки. К участку подведены все необходимые коммуникации. В частности электричество, вода и канализация. Фасад составляет 31 метр, предусмотрены два заезда, а подъезд — асфальтированный со стороны улицы Каманина.

Территория участка. Фото: DIM.RIA

Участок ровный, без перепадов высот, с черноземом. На территории есть забор, гараж, одноэтажный дом и старые постройки, которые можно снести. Продавец отмечает, что земля подходит для строительства частного дома, таунхаусов или отеля с видом на море.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают участок под возведение многоэтажки. Также мы писали, что в Совиньоне на продажу выставили землю под бизнес.