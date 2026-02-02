Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Собственный дом в одесской Аркадии — цена земли

Собственный дом в одесской Аркадии — цена земли

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 16:35
Продажа земли возле Аркадии в Одессе за 675 тысяч долларов за 675 тысяч долларов
Вид на море со стороны участка. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Одессе продают два смежных земельных участка под жилую застройку рядом с Аркадией. Объект расположен в Киевском районе, в нескольких минутах ходьбы до моря. Земля подходит как для частного дома, так и для коммерческой застройки.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

На переулке Морском в Одессе выставили на продажу два смежных земельных участка общей площадью 13,27 сотки. Объект расположен в районе Аркадии — примерно в 400 метрах от пляжа. Цена продажи — 675 тысяч долларов, что составляет около 48 тысяч долларов за одну сотку.

В Одесі продають земельну ділянку
Участок, который продают в Одессе. Фото: DIM.RIA

Земля имеет целевое назначение для жилой застройки. К участку подведены все необходимые коммуникации. В частности электричество, вода и канализация. Фасад составляет 31 метр, предусмотрены два заезда, а подъезд — асфальтированный со стороны улицы Каманина.

Продаж ділянки в Одесі
Территория участка. Фото: DIM.RIA

Участок ровный, без перепадов высот, с черноземом. На территории есть забор, гараж, одноэтажный дом и старые постройки, которые можно снести. Продавец отмечает, что земля подходит для строительства частного дома, таунхаусов или отеля с видом на море.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают участок под возведение многоэтажки. Также мы писали, что в Совиньоне на продажу выставили землю под бизнес.

Одесса земля Одесская область Новости Одессы продажа цена
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации