Главная Одесса В Одессе продают участок возле "замка Гарри Поттера" — стоимость

В Одессе продают участок возле "замка Гарри Поттера" — стоимость

Дата публикации 4 февраля 2026 15:15
Продажа земли возле замка Гарри Поттера в Одессе
Вид на замок. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе выставили на продажу земельный участок рядом с известной локацией, которую горожане называют "замком Гарри Поттера". Земля расположена у моря, возле 10 станции Большого Фонтана. Объект позиционируется как вариант и для жилья, и для бизнеса.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Читайте также:

Что предлагают

В Одессе продают землю возле корпуса Одесской юридической академии, которую в народе называют "замком Гарри Поттера". Речь идет об участке на улице Новобереговой, вблизи 10-й станции Фонтана и Ванного переулка. Площадь — 13 соток, форма прямоугольная, размеры — 50 на 26 метров. Земля предназначена под жилую застройку и имеет кадастровый номер.

Ділянка біля "замку Гаррі Поттера
Вид со стороны участка. Фото: DIM RIA

Стоимость объекта составляет 300 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 13 миллионам гривен. Цена одной сотки — более 23 тысяч долларов. Участок расположен в черте города, рельеф равнинный, почва смешанная. Среди преимуществ — панорамный вид на море, близость пляжей, ресторанов, кафе и развлекательных заведений. Рядом проходит Трасса здоровья. Продавец отмечает, что участок подойдет как для частного дома, так и для коммерческого проекта.

Ділянка біля "замку Гаррі Поттера
Участок, который продают, фото: DIM RIA

Зданий, мебели или коммуникаций на территории нет. Также указано, что землю можно использовать под гараж или другую вспомогательную застройку.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит участок у моря в Одессе. Также мы писали, что в Аркадии продают землю под строительство дома.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
