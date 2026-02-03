Продажа участка на 10 станции Фонтана в Одессе на 10 станции Фонтана

Земля возле моря — стоимость участка в Одессе
В Одессе выставили на продажу земельный участок в престижном районе Фонтана. Речь идет о территории вблизи 10-й станции, в пешей доступности к морю. Цена за участок впечатляет.
Видео с обзором распространяется в соцсетях.
@user0679390930
#Продам участок на Фонтане 6.2сотки Гос.Акт. 135000$ 0679390930 0937095960♬ оригинальный звук - Наталья Ковтун
Что предлагают
На рынке недвижимости появился участок площадью 6,2 сотки в районе 10-й станции Большого Фонтана. Земля имеет целевое назначение под строительство жилого дома. Форма участка продолговатая, но правильная, что позволяет возводить как частный дом, так и коттеджи.
Фасад составляет 12 метров и далее расширяется еще на 2 метра. Территория ровная, без перепадов высот. К участку ведет асфальтированная дорога, сам район плотно застроен и считается одним из самых удобных для проживания. Вода уже заведена непосредственно на участок, другие коммуникации расположены рядом.
Локация выгодна еще и тем, что море находится в пешей доступности, а рядом — развитая инфраструктура Фонтана. Цена объекта — 135 000 долларов США (без учета торга).
Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит земельный участок под частный дом в Аркадии. Также мы писали, что в Одессе продают землю под строительство многоэтажки.
Читайте Новини.LIVE!