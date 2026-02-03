Продажа участка на 10 станции Фонтана в Одессе на 10 станции Фонтана

Пляж возле 10-й станции Большого Фонтана. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

В Одессе выставили на продажу земельный участок в престижном районе Фонтана. Речь идет о территории вблизи 10-й станции, в пешей доступности к морю. Цена за участок впечатляет.

Что предлагают

На рынке недвижимости появился участок площадью 6,2 сотки в районе 10-й станции Большого Фонтана. Земля имеет целевое назначение под строительство жилого дома. Форма участка продолговатая, но правильная, что позволяет возводить как частный дом, так и коттеджи.

Фасад составляет 12 метров и далее расширяется еще на 2 метра. Территория ровная, без перепадов высот. К участку ведет асфальтированная дорога, сам район плотно застроен и считается одним из самых удобных для проживания. Вода уже заведена непосредственно на участок, другие коммуникации расположены рядом.

Локация выгодна еще и тем, что море находится в пешей доступности, а рядом — развитая инфраструктура Фонтана. Цена объекта — 135 000 долларов США (без учета торга).

