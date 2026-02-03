Продаж ділянки на 10 станції Фонтану в Одесі

Пляж поблизу 10 станції Великого Фонтану. Фото ілюстративне: скиншот із Google Maps

В Одесі виставили на продаж земельну ділянку в престижному районі Фонтану. Йдеться про територію поблизу 10-ї станції, у пішій доступності до моря. Ціна за ділянку вражає.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

На ринку нерухомості з’явилася ділянка площею 6,2 сотки в районі 10-ї станції Великого Фонтану. Земля має цільове призначення під будівництво житлового будинку. Форма ділянки продовгувата, але правильна, що дозволяє зводити як приватний будинок, так і котеджі.

Фасад становить 12 метрів і далі розширюється ще на 2 метри. Територія рівна, без перепадів висот. До ділянки веде асфальтована дорога, сам район щільно забудований та вважається одним із найзручніших для проживання. Вода вже заведена безпосередньо на ділянку, інші комунікації розташовані поруч.

Локація вигідна ще й тим, що море знаходиться у пішій доступності, а поруч — розвинена інфраструктура Фонтану. Ціна об'єкту — 135 000 доларів США (без урахування торгу).

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує земельна ділянка під приватний будинок в Аркадії. Також ми писали, що в Одесі продають землю під будівництво багатоповерхівки.