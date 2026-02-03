Відео
Україна
Головна Одеса Земля біля моря — вартість ділянки в Одесі

Земля біля моря — вартість ділянки в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 13:30
Продаж ділянки на 10 станції Фонтану в Одесі
Пляж поблизу 10 станції Великого Фонтану. Фото ілюстративне: скиншот із Google Maps

В Одесі виставили на продаж земельну ділянку в престижному районі Фонтану. Йдеться про територію поблизу 10-ї станції, у пішій доступності до моря. Ціна за ділянку вражає.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

#Продам участок на Фонтане 6.2сотки Гос.Акт. 135000$ 0679390930 0937095960

Що пропонують

На ринку нерухомості з’явилася ділянка площею 6,2 сотки в районі 10-ї станції Великого Фонтану. Земля має цільове призначення під будівництво житлового будинку. Форма ділянки продовгувата, але правильна, що дозволяє зводити як приватний будинок, так і котеджі.

Фасад становить 12 метрів і далі розширюється ще на 2 метри. Територія рівна, без перепадів висот. До ділянки веде асфальтована дорога, сам район щільно забудований та вважається одним із найзручніших для проживання. Вода вже заведена безпосередньо на ділянку, інші комунікації розташовані поруч.

Локація вигідна ще й тим, що море знаходиться у пішій доступності, а поруч — розвинена інфраструктура Фонтану. Ціна об'єкту — 135 000 доларів США (без урахування торгу).

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує земельна ділянка під приватний будинок в Аркадії. Також ми писали, що в Одесі продають землю під будівництво багатоповерхівки.

Одеса земля Одеська область будівництво Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
