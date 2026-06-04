На Одесчине стартовал первый сезон вылова дунайской креветки

Дунайская креветка. Фото: Суспільне Одеса

В Вилково в Одесской области начался сезон вылова дунайской креветки. В этом году ее впервые разрешили добывать на промышленном уровне. Ранее креветку ловили преимущественно рыбаки-любители, а теперь к промыслу присоединились предприятия. В то же время специалисты пока не могут прогнозировать объемы вылова из-за нехватки исследований и прохладной весны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Одеса.

Откуда взялась дунайская креветка

Дунайская креветка появилась в дельте Дуная несколько лет назад. По словам председателя Дунайской ассоциации рыболовецких хозяйств Ларисы Щелоковой, этот вид попал в регион вместе с балластными водами судов и хорошо приспособился к местным условиям.

"Как нам объяснил директор Дунайского биосферного заповедника, эта креветка попала к нам с балластными водами японских судов. Ей показалось, что здесь очень хорошая среда для нее, она у нас прижилась", — рассказала Лариса Щелокова.

Первый сезон

Нынешний промысел стал экспериментальным для отрасли. Из-за холодной зимы вода в Дунае долго оставалась прохладной, поэтому креветка позже активизировалась. Кроме того, научных исследований по численности популяции до сих пор не проводили. По словам Ларисы Щелоковой, рыбаки и предприятия фактически начинают работу без четкого понимания, сколько креветки живет в водоемах и каких результатов можно ожидать.

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"Не делалось ни в прошлом году, ни предыдущие годы исследований на эту креветку, поэтому мы не знаем ее действительных запасов, сколько ее есть. Мы не можем прогнозировать, какая будет ценовая политика, сколько мы ее выловим", — отметила она.

Как ловят креветку

На водоемах вблизи Вилково креветку вылавливают специальными ловушками, которые устанавливают вдоль камыша. Рыбаки говорят, что такой способ менее изнурительный, чем традиционный вылов рыбы. Ловушки размещают в воде и проверяют на следующий день. Местный рыбак Иван рассказал, что сейчас промышленники только испытывают новое направление работы. По его словам, пока к вылову присоединилось небольшое количество людей, а о реальной эффективности можно будет говорить только после завершения первых недель сезона.

Сейчас одна сетка за сутки приносит около 200 граммов креветки, однако этого недостаточно для оценки будущей прибыльности промысла.

Когда начнется активный вылов

В рыбоохранном патруле объясняют, что речь идет об инвазивном виде — креветке макробрахиум. Она отличается от черноморской более длинными щупальцами и уже успела адаптироваться к условиям дельты Дуная. К промыслу допускают только рыбаков, которые имеют необходимые разрешения. Все орудия лова должны быть официально зарегистрированы и промаркированы. Главный государственный инспектор Николай Зарицкий отмечает, что активный сезон только начинается, поскольку вода постепенно прогревается.

"На сегодняшний день температура воды начала подниматься, креветка выходит из анабиоза. Сейчас вода прогреется, и она начнет ловиться в течение всего лета и до осени", — сообщил инспектор.

Спрос уже растет

Несмотря на неопределенность относительно будущих объемов вылова, производители уже получают заказы. Наибольший интерес дунайской креветкой сейчас проявляют покупатели из Одессы и Киева. Преимущественно продукцию продают уже готовой к употреблению. После вылова креветку варят, фасуют и отправляют заказчикам. В отрасли объясняют, что система перевозки сырой продукции пока развита недостаточно.

В то же время рыбаки надеются, что летом интерес к новому деликатесу будет расти вместе с туристическим сезоном. Окончательно оценить перспективы промысла можно будет только после завершения первого сезона промышленного вылова.

Задержание браконьеров

В Одесской области правоохранители разоблачили сразу два случая незаконного оборота и вылова рыбы, занесенной в Красную книгу Украины. Во время проверки автомобиля пограничники обнаружили в багажнике четыре севрюги общим весом около 15 килограммов. За рулем находилась 52-летняя женщина, которая не смогла предоставить документы на происхождение рыбы и объяснила, что приобрела ее у неизвестных лиц. На нее составили административный протокол, а краснокнижную рыбу изъяли.

Еще один случай зафиксировали на Дунае в районе Старостамбульского устья. Там пограничники обнаружили двух мужчин, которые рыбачили с применением запрещенных лесковых сетей. У браконьеров изъяли лодку, орудия лова и дунайского лосося весом около четырех килограммов. Материалы дела передали в полицию. Мужчинам грозит не только административная, но и уголовная ответственность за незаконный вылов водных биоресурсов. Также им придется возместить убытки, нанесенные государству из-за вылова редкой рыбы.

Как сообщали Новини.LIVE, на водоемах Одесской области во время нерестового запрета разоблачили двух браконьеров, которые незаконно выловили десятки килограммов рыбы. Общая сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, превысила 250 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, что на Кучурганском водохранилище в Одесской области зафиксировали замор рыбы. Гибель толстолобика обнаружили сразу в двух общинах вблизи украинско-молдавской границы. Экологи уже отобрали пробы воды и устанавливают причины мора.